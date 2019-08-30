中職／王溢正遭遇林子崴　運彩看好桃猿勝統一



▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊30日下午6點35分在桃園球場交手Lamigo桃猿，兩隊皆由本土左投擔任先發，統一林子崴對上桃猿王溢正，統一近期對戰桃猿2連勝，統一在桃園球場2連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開12.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.45、統一7-ELEVEn獅賠率2.15、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.90，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.60、大小分開出12.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

林子崴本季7場，有2場先發，吞1敗，13局被擊出18支安打，包括2支全壘打，11次三振，13次四壞球，防禦率9.69，WHIP值2.38，今年碰過桃猿4場，沒有任何勝敗紀錄，對戰防禦率27.00，對戰被打擊率0.417，曾被藍寅倫敲過全壘打，今天將是本季首度先發對戰桃猿。

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王溢正本季21場出賽，20場先發，戰績11勝3敗，118局被敲147安，包含19發全壘打，103次三振，30次四死球，防禦率4.58，WHIP值1.47，今年遭遇統一6場，拿4勝，對戰防禦率5.00，對戰被打擊率0.297，曾被蘇智傑敲過全壘打。