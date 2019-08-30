「鬼腳」帕楚利亞退役　新季回歸勇士擔任球隊顧問

▲帕楚利亞退役，新賽季回歸勇士擔任顧問。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

帕楚利亞(Zaza Pachulia)上賽季轉戰活塞後，在今夏並沒有與球隊續約，自由市場中也沒有人把他簽下，最終他在30日選擇退休，而這名征戰球場16年的老將，也迅速找到新工作，新賽季將回歸勇士擔任球隊顧問。

帕楚利亞自2003年次輪第42順位被魔術選進後，先後效力過魔術、公鹿、老鷹、小牛、勇士、活塞，共打了1098場例行賽，有516場擔任先發，生涯場均出戰20.3分鐘，可以繳出6.8分、5.8籃板、1.3助攻。不過帕楚利亞最為人知的時期就是在勇士的2年，其中在2017年的西區冠軍戰，帕楚利亞伸出鬼腳，導致當時馬刺核心雷納德(Kawhi Leonard)提前報銷，導致賽事出現變化，最終勇士也成功橫掃黑衫軍。

請繼續往下閱讀...

儘管隨著勇士奪下冠軍，但帕楚利亞在上賽季並未被勇士留下，反而轉戰活塞，不過僅在底特律一季，帕楚利亞就選擇退役，結束了16年的職業生涯。卸下球員身分的帕楚利亞，立刻轉換了身分，新賽季他將重新回歸勇士，擔任球隊的顧問，屆時將可以再次看到帕楚利亞在場邊的身影。

除了帕楚利亞之外，勇士也做了些微的人事異動，將老闆的大兒子拉卡柏(Kirk Lacob)任命為籃球營運副總裁，小兒子拉卡柏(Kent Lacob)擔任球隊發展總監，前勇士球員鄧里維(Mike Dunleavy Jr.)也從球探晉升為球隊總經理助理。

▲帕楚利亞上賽季轉戰活塞。(圖／達志影像／美聯社)