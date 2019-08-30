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警方向卡森斯發出逮捕令！　表弟被控家暴最高面臨1年監禁

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▲2019 NBA 總冠軍G6，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯(右)遭控家暴，警方已發出逮捕令。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)才因遭逢前十字韌帶傷勢，下季恐提前報銷，近日又被前女友衛斯特(Christy West)指控涉嫌「死亡威脅」，遭到警方和NBA調查。《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)30日報導，美國阿拉巴馬州莫比爾法院以家暴輕罪的名義，向「表弟」發出逮捕令，他最高將面臨1年監禁。

阿拉巴馬州莫比爾法院的網站上列出卡森斯被指控的罪名為「3級通訊騷擾」，但並沒有公布其他細節；警方發言人向《今日美國》證實，已向卡森斯發出逮捕令。

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沒有參與此案的辯護律師加拉諾斯(Mary Kristen Galanos)指出，卡森斯被指控的罪名屬於A級輕罪，最高將面臨1年監禁，若是他被判有罪或認罪，應該不需要入監獄服刑；「表弟」的律師可能會安排他向警方自首，然後交保候審釋放。

▲▼卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

▲卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格，卻被前女友指控家暴。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

美國八卦媒體《TMZ》27日獨家報導，他們取得了卡森斯前女友的報案紀錄。衛斯特聲稱在卡森斯婚禮的前一天，兩人進行通話，「表弟」聽到她不願讓他們共有的7歲兒子去參加婚禮，威脅要「一槍打爆她的腦袋」。

衛斯特已經到警局報案並提交了這段音檔，《TMZ》也在網站上披露了音檔。另外衛斯特還提到，卡森斯威脅要殺死她，「即便他不需要親自動手殺人。」據衛斯特的說法，法官已經聽了音檔，她希望能取得保護令，確保「表弟」遠離她與兒子，但她可以接受對方在受監視之下探視兒子。

根據NBA的勞資協議，若球員違反關於家暴、性侵或虐童等相關規定，聯盟可以對該球員處以罰款、禁賽或取消參賽資格等處罰；慣犯將受到最嚴厲的處罰，但卡森斯過去並沒有這類前科。

目前「表弟」拒絕對此發表任何回應，但遭受重傷打擊，如今又被指控家暴，職業生涯出現大危機。《今日美國》記者阿莫爾(Nancy Armour)就指出，這可能會成為NBA各隊在明年夏天的自由市場上選擇「跳過」他的理由。

▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯(右)遭控家暴，警方已發出逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人卡森斯表弟
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