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鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

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▲▼鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站奪金 。（圖／翻攝自IAAF @iaaforg twitter）

▲鄭兆村。（圖／翻攝自IAAF @iaaforg twitter）

記者謝孟儒／綜合報導

「標槍男神」鄭兆村18日出戰2019年國際田聯鑽石聯賽伯明罕站，在最後第六擲擲出87公尺75，勇奪台灣有史以來在鑽石聯賽的首面金牌，並獲得參加29日蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽，首擲就以89公尺05，接近自己個人最佳的91公尺36，獲得亞軍。

鄭兆村在世界田徑鑽石聯賽中國上海站，第2擲86公尺93達標東京奧運參賽的85公尺，也成為獲得東京奧運門票的第1位台灣田徑選手，並在18日伯明罕站最後一擲大爆發擲出87公尺75，是我國田徑史上第一位在鑽石聯賽取得分站金牌的選手，創下歷史。

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鄭兆村目前在鑽石聯賽積分與德國坦克霍夫曼（HOFMANN, Andreas）同分居第一，確定可參加29日的年終總決賽，同場拼戰的還有另外8名選手，其中4人來自德國，包括在台北世大運和鄭兆村互相刺激彼此極限的霍夫曼、2016年里約奧運金牌托馬斯（RÖHLER, Thomas）、2017年世錦賽金牌的維特爾（VETTER, Johannes）。

鄭兆村第一擲就擲出89公尺05，直接打破伯明罕站的87公尺75再刷本賽季最佳，狠甩其他對手，一舉衝上第一位，第二擲則失敗，不過第二擲其他選手都未能超越鄭兆村第一擲成績，愛沙尼亞科特（KIRT Magnus）的85公尺26為最佳，第三擲也是失敗。

鄭兆村第四擲仍是失敗，霍夫曼則是擲出87公尺49衝上第二位、鄭兆村第五擲79公尺53，不過第六擲科特89公尺13超車至第一，鄭兆村則是失敗。

六擲全部結束後，鄭兆村最後就以89公尺05的成績，可惜被柯特逆轉超車，但仍拿下亞軍，再度創造佳績，在東京奧運的前哨戰再度發揮火燙手感，在繼伯明罕站奪金之後，在年終決賽也拿下亞軍，連續追擊前三名成績，接下來將要備戰10月的全運會。

關鍵字： 鄭兆村鑽石聯賽
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