張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

▲印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

印地安人隊30日（台北時間）出戰老虎隊，張育成先發6棒三壘手，4打數打出2支安打，被1次三振，7局上跑出內野安打，助球隊攻下1分，加上林德（Francisco Lindor）陽春砲，以及先發投手克里文格（Mike Clevinger）8局無失分，印地安人以2比0贏球，3連勝橫掃老虎、對戰14連勝，隊史對老虎最長連勝。

張育成在26日再上到大聯盟，單場3打數敲出2支安打，打出大聯盟生涯首安及第1支三壘安打，28日對老虎隊比賽上場替補守備，29日先發9棒三壘手，在4打數沒有安打，且吞下2次三振。

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他在30日凌晨再戰老虎，擔任先發6棒守三壘，連續2天先發出賽，4打數敲出2支安打，再有單場2支安打表現，重回大聯盟後近4場出賽11數有4支安打，但有3次被三振，今年在大聯盟打擊率上升到0.267。

印地安人先發投手克里文格（Mike Clevinger）在這場比賽投8局，個人本季最長投球局數，用115球，只被4支安打、飆出10次三振，壓制老虎隊火力，沒有失分，拿到本季第10勝。

張育成在2局上二出局一壘有人，打到中外野深遠飛球被接殺。印地安人在3局上靠林德（Francisco Lindor）陽春砲攻下分數。

▲印地安人隊張育成衝本壘被觸殺。（圖／達志影像／美聯社）

4局上二出局，張育成打穿三游防線到左外野的一壘安打，佛里曼（Mike Freeman）打到左外野安打，張育成一口氣從一壘要衝回本壘，結果在本壘前被觸殺。

張育成7局上首位上場打擊，第4球打成游擊深遠滾地球，他賣力跑上一壘，形成一支內野安打，佛里曼游擊平飛球，游擊手接到又漏了，再傳二壘手封殺張育成，普拉威基（Kevin Plawecki）中外野安打占一、三壘，艾倫（Greg Allen）觸身球攻占滿壘，林德高飛犧牲打打進1分。

8局上二出局一壘有人，張育成單場第4次上場打擊，結果連揮3球遭到三振。