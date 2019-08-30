張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

印地安人隊30日（台北時間）出戰老虎隊，張育成先發6棒三壘手，在2局上打成中外野飛球出局，4局上打出左外野安打，利用隊友一壘安打從一壘跑回本壘，結果遭到觸殺出局。7局上打到游擊滾地，跑出一支內野安打，掀起攻勢助印地安人再得1分，7局結束以2比0領先。

張育成在26日再上到大聯盟，單場3打數敲出2支安打，打出大聯盟生涯首安及第1支三壘安打，28日對老虎隊比賽上場替補守備，29日先發9棒三壘手，在4打數沒有安打，且吞下2次三振。

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他在30日凌晨再戰老虎，擔任先發6棒守三壘，2局上二出局一壘有人，打到中外野深遠飛球被接殺。

印地安人在3局上靠林德（Francisco Lindor）陽春攻下分數。

張育成在4局上二出局後，打穿三游防線到左外野的一壘安打，佛里曼（Mike Freeman）打到左外野安打，張育成一口氣從一壘要衝回本壘，結果在本壘前被觸殺。

7局上張育成首位上場打擊，第4球打成游擊深遠滾地球，他賣力跑上一壘，形成一支內野安打，單場第2支安打，之後佛里曼游擊平飛球，游擊手接到又漏了，再傳二壘手封殺張育成。

接下來普拉威基（Kevin Plawecki）中外野安打占一、三壘，艾倫（Greg Allen）觸身球攻占滿壘，林德高飛犧牲打打進1分。