美網／謝淑薇化解4賽末點白搭　64強止步無緣對決小威

▲美網，謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

謝淑薇在美網單打賽事，第二輪碰上世界排名44的捷克慕秋娃(Karolina Muchova)，雖然在失掉一盤的情況下硬是將戰局拖到第三盤搶七，逃過4次賽末點可惜還是沒能逆轉，以1比6、6比4、6比7吞敗，無緣32強。

美網首輪，謝淑薇鏖戰長達140分鐘，最後以6比4、5比7、6比3擊敗世界排名155的斯洛伐克選手塞佩洛娃(Jana Cepelova)，艱辛晉級64強。

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第二輪碰上23歲的慕秋娃，雙方今年才在杜哈女網賽16強交手，當時慕秋娃以6比2、6比4擊敗謝淑薇。今再度交手，雙方首盤互相破發後，慕秋娃就不再給謝淑薇機會，率先以6比1拿下。

第二盤謝淑薇先來到3比1領先，雖然慕秋娃追平，但謝淑薇隨後回穩以6比4扳回一城。第三盤雙方來到4比4，慕秋娃、謝淑薇先後保發，慕秋娃先來到6比5，謝淑薇保發局化解3次賽末點追到6平。

進入超級搶七，謝淑薇先拿分，不過慕秋娃隨後破了謝淑薇發球又保發連拿6分再度來到賽末點，謝淑薇追了分1分惜未能扳回頹勢，最終以2比6吞敗。

美網為謝淑薇單打成績最不出色的大滿貫賽事，過去有3次晉級至64強，本次同樣止步64強，未能寫下個人最佳，也沒能於下一輪對上小威(Serena Williams)。