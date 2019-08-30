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王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

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▲小熊隊王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

短暫離開美國轉戰韓職一個賽季後，王維中今年在運動家順利重返大聯盟，並且擔任牛棚繳出3.33的不俗防禦率，但自7月底開始不穩遭下放3A後，情況並沒有改善，29日晚間突然被球團宣布指定讓渡（DFA）。美媒分析王維中被放棄，除了運動家牛棚不缺左投外，就是回到3A後表現不佳。

王維中從旅韓回到大聯盟體系加盟奧克蘭運動家，5月底升上大聯盟曾連6戰無失分，但從7月底開始不穩定，不過總計20場27局投球，3.33防禦率仍不算太差，但運動家為了備戰季後賽，8月20日選擇把近況不穩的王維中下放3A。

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回到3A後王維中狀況依然沒有起色，尤其是8月28日中繼1局失掉3分，總計3場2.1局掉4分，防禦率從3.75上升到4.78。而在台灣時間29日晚間，球團宣布將他指定讓渡，拉上備受期待的潛力3壘手諾伊斯（Sheldon Neuse）。

《The Athletic》分析，王維中帳面防禦率雖然漂亮，但他有著控球的問題，27局投球16次三振卻也有11次保送，比防禦率更精準的數據FIP表現是不理想的5.28。而運動家牛棚最不缺乏的就是左投，可用之兵包括近2年的主力牛棚巴希特（Ryan Buchter），731交易大限獲得的迪克曼（Jake Diekman），以及最近拉上來的頭號新秀帕克（A.J. Puk），再加上王維中回3A表現不佳，更容易被選擇捨棄。

不過考慮到王維中本季大聯盟、3A通算的115.2局投球3.20防禦率與K9值7.8，若過了指定讓渡冷卻期仍沒有球隊接收，運動家不排除會將他帶回小聯盟。

關鍵字： 王維中運動家
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