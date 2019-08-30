中職／高雄最後打席敲安　彭政閔：送給家鄉球迷禮物

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟彭政閔在高雄家鄉球員生涯最終戰，比賽打到晚上11點40分左右才結束，彭政閔高雄出賽畫下休止符，最後打席敲出安打，他說：「算是給高雄球迷的禮物。」

彭政閔球員生涯在高雄最後出賽，1局上打出右外野安打，4局上游擊滾地球出局，7局上打出中外野安打後退場，3打數有2支安打。

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比賽因雨暫停近1小時，彭政閔的高雄最終戰打到11點多才比賽結束，他笑著說：「打到11點多，非常晚，有一點愛睏啦！」

7局上最後敲安退場，彭政閔說：「沒有太多想，可惜沒有再繼續奮鬥，這也是一種回憶，球員打球感覺 很多是最後一場，要好好珍惜，把握每一個球場最後比賽機會。」

今天現場有5559位球迷，在彭政閔退場之後高喊「彭政閔」，他也出來揮手致意，「今天沒有太多人，下雨走了很多人，很感謝統一獅、兄弟球迷，開心他們今天比賽來加油。」

彭政閔說：「最後一打席安打，算是給高雄球迷的禮物。」他表示，高雄看球的球迷，由於沒有太多主場的關係，球迷有減少的感覺，希望有更多高雄鄉親進場看球。

距離引退的日子愈來愈近，他說：「順其自然，把自己狀態準備好最重要。」對於自己母校復興國小，彭政閔說：「自己在高雄故鄉開始棒球，盼母校培育更多棒球好手。」