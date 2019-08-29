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中職／彭政閔高雄最後出賽　留下213安打、3成22打擊率

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟彭政閔今天（29日）球員生涯在高雄最後出賽，在因雨暫停近1小時恢復開打，7局上首位上場打出中外野安打後退場，留下生涯在高雄出賽194場比賽，平均打擊率0.322、213支安打的成績。

彭政閔是高雄市復興國小少棒隊出身，職棒生涯第一次高雄出賽是2001年5月27日於立德棒球場，代打被保送。

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高雄第1支安打是2001年9月8日在立德棒球場、第1支全壘打是2002年6月19日立德球場棒打小檜山雅仁。他在澄清湖球場首支安打是2003年4月18日，澄清湖首支全壘打是2003年5月15日對何紀賢轟出。

他在今天球員生涯在高雄最後出賽，1局上打出右外野安打，4局上游擊滾地球出局，7局上打出中外野安打後退場，3打數有2支安打。

彭政閔生涯在高雄出賽194場，平均打擊率0.322，797打席、661打數、213支安打、17支全壘打、97打點、108次三振、128次四死球、25次盜壘成功。

其中澄清湖球場出賽178場，平均打擊率0.330，有203支安打、14支全壘打、90打點、92次三振、114次四死球及22盜壘成功。

在立德球場出賽16場，0.222打擊率、10支安打、3支全壘打、7打點、16次三振、14次四死球、3次盜壘成功。

彭政閔在澄清湖球場締造多項個人紀錄，2007年8月26日對LaNew熊，跑回生涯第400得分；2008年4月5日對LaNew熊，生涯100盜、百轟百盜；2008年6月13日對LaNew熊打出生涯第700安；2008年10月17日對LaNew熊則是季後賽單場3響砲；2014年5月4日對義大犀牛，生涯200盜是千安百轟200盜首人。

關鍵字： 中華職棒
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