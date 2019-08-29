中職／榮譽市民彭政閔雙安7局退場　高雄完美句點





▲中信兄弟彭政閔賽前接受高雄市長韓國瑜頒發榮譽證書。（圖／記者歐建智攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒2019年在高雄澄清湖球場最後一戰，也是中信兄弟彭政閔職棒生涯在家鄉高雄最後出賽，賽前彭政閔接受高雄市市長韓國瑜頒獎榮譽市民證書，同時獲贈韓國瑜的簽名球。彭政閔首局首打席就敲安，7局擊出第2支安打，隨即提前退場，高雄最終戰劃下完美句點。

高雄市長韓國瑜比預定時間提早來到棒球場，準備上場頒獎給彭政閔時，出現不少歡呼聲，但也有球迷發出噓聲。

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韓國瑜從現身到離開約1分鐘的時間，隨即離去，他提到，這是彭政閔在高雄最後一場比賽，「我們一定要來感謝他」，隨後並無回答任何問題。

彭政閔在球員生涯高雄最後出賽，擔任先發3棒指定打擊，對於獲頒高雄榮譽市民證書，他表示，能夠在出生地獲得榮譽市民證書，這是自己的榮幸。

比賽進行到7局，兄弟全隊僅敲2安，全都是彭政閔所擊出，他在7局敲安上到一壘後，兄弟換上代跑林書逸，也帶起兄弟攻勢，岳東華滿壘適時安打，一棒將比數超前。

回到休息室的彭政閔隨後趁著換投時機，出來向看台的觀眾致意，球迷興奮表示：「他出來了！」隨即高喊「彭政閔、彭政閔、彭政閔。」在高雄的最後一戰，彭政閔合計3打數2安打，有個漂亮的轉身；高雄生涯出賽累積194場比賽，繳出0.322打擊率、213支安打的成績。