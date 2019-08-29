運動雲

>

中職／榮譽市民彭政閔雙安7局退場　高雄完美句點

ETtoday運動雲

▲中信兄弟彭政閔接受高雄市長韓國瑜頒發榮譽證書。（圖／記者歐建智攝）

▲中信兄弟彭政閔賽前接受高雄市長韓國瑜頒發榮譽證書。（圖／記者歐建智攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒2019年在高雄澄清湖球場最後一戰，也是中信兄弟彭政閔職棒生涯在家鄉高雄最後出賽，賽前彭政閔接受高雄市市長韓國瑜頒獎榮譽市民證書，同時獲贈韓國瑜的簽名球。彭政閔首局首打席就敲安，7局擊出第2支安打，隨即提前退場，高雄最終戰劃下完美句點。

高雄市長韓國瑜比預定時間提早來到棒球場，準備上場頒獎給彭政閔時，出現不少歡呼聲，但也有球迷發出噓聲。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜從現身到離開約1分鐘的時間，隨即離去，他提到，這是彭政閔在高雄最後一場比賽，「我們一定要來感謝他」，隨後並無回答任何問題。

彭政閔在球員生涯高雄最後出賽，擔任先發3棒指定打擊，對於獲頒高雄榮譽市民證書，他表示，能夠在出生地獲得榮譽市民證書，這是自己的榮幸。

比賽進行到7局，兄弟全隊僅敲2安，全都是彭政閔所擊出，他在7局敲安上到一壘後，兄弟換上代跑林書逸，也帶起兄弟攻勢，岳東華滿壘適時安打，一棒將比數超前。

回到休息室的彭政閔隨後趁著換投時機，出來向看台的觀眾致意，球迷興奮表示：「他出來了！」隨即高喊「彭政閔、彭政閔、彭政閔。」在高雄的最後一戰，彭政閔合計3打數2安打，有個漂亮的轉身；高雄生涯出賽累積194場比賽，繳出0.322打擊率、213支安打的成績。

關鍵字： 彭政閔中華職棒中職中信兄弟統一獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

火箭總管後悔為波許交易林書豪　祝福豪小子懷念「哈林連線」

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

林書豪加盟首鋼　郭艾倫示愛、翟曉川要帶豪哥逛北京

42歲卡特仍有12隊追求　回憶和「幼年柯瑞」鬥牛：他總問準備好沒

熱門新聞

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

火箭總管後悔為波許交易林書豪　祝福豪小子懷念「哈林連線」

讀者回應

﻿

最新新聞

1前役無安打2K　張育成連2天先發扛6棒

2林祐樂一棒扳平　獅象7局2比2

3世界U19中華男排30日抗美爭第15名

4彭政閔高雄最終戰　留下213安3成22打擊率

5彭政閔敲全隊2安退場　完美句點

熱門新聞

1冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

2林書豪盼在CBA「回到以前打法」

38月狂象　洪總：下半季就他們了

4Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

512強60人名單29日選出　尊重球員不公佈

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366