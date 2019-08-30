跳舞有助馬術　前啦啦隊人氣女神Amis體驗LEXUS課程重溫舊夢

▲尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，啦啦隊女神Amis。（圖／和泰汽車提供）



記者顏如玉／台北報導

LEXUS跨領域推出尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，邀請多位網紅搶先體驗，前「富邦天使」啦啦隊女神Amis也參與其中，屬馬的她表示自己對馬本來就很有興趣，加上自己有跳舞的底子，對於馬術也有所幫助，這次活動接觸後，也讓她更想嘗試相關的活動。

本次參與「RIDE WITH LEXUS」課程，Amis認為非常特別，「因為從來沒有在健身房跟車商合作，還能接觸到馬術這個活動！」過去錄影有過騎馬經驗的Amis笑說，這次的活動讓她有種重溫舊夢的感覺，「之前拍攝錄影的時候就有騎馬的經驗，這次教練也稱讚我騎得不錯，間接提升我對馬術的興趣。」

請繼續往下閱讀...

生肖屬馬的Amis說，對於馬她一直都很喜歡也抱有好奇，「我覺得馬蠻有靈性的，感覺跟馬很相通。」，馬術教練還特別稱讚Amis技術不錯，「教練跟我說，過去跳舞的經驗有助於我騎馬，因為馬的步伐有節奏，和跳舞需要韻律感一樣，能接觸馬術這個運動真的很不錯，未來有機會的話就想要深入學習。」

Amis於2013年成為桃猿LamiGirls生力軍，招牌笑容讓她擄獲不少大人、小孩的心，2017年她從LamiGirls退團加入「富邦天使」，直到今年卸下啦啦隊身份，讓許多粉絲都相當不捨，不過Amis語帶保留地說，未來不排除任何發展，有機會還是會回到舞台、回到球場與大家見面，「畢竟在棒球圈子6年了，球場就像是我第二個家，回到球場看到球迷就會有歸屬感。」

▲Amis完整體驗馬術課前功能性訓練及馬術。（圖／和泰汽車提供）