運動雲

>

跳舞有助馬術　前啦啦隊人氣女神Amis體驗LEXUS課程重溫舊夢

ETtoday運動雲

▲尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，Amis。（圖／和泰汽車提供）

▲尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，啦啦隊女神Amis。（圖／和泰汽車提供）

記者顏如玉／台北報導

LEXUS跨領域推出尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，邀請多位網紅搶先體驗，前「富邦天使」啦啦隊女神Amis也參與其中，屬馬的她表示自己對馬本來就很有興趣，加上自己有跳舞的底子，對於馬術也有所幫助，這次活動接觸後，也讓她更想嘗試相關的活動。

本次參與「RIDE WITH LEXUS」課程，Amis認為非常特別，「因為從來沒有在健身房跟車商合作，還能接觸到馬術這個活動！」過去錄影有過騎馬經驗的Amis笑說，這次的活動讓她有種重溫舊夢的感覺，「之前拍攝錄影的時候就有騎馬的經驗，這次教練也稱讚我騎得不錯，間接提升我對馬術的興趣。」

請繼續往下閱讀...

▲尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，Amis。（圖／和泰汽車提供）

生肖屬馬的Amis說，對於馬她一直都很喜歡也抱有好奇，「我覺得馬蠻有靈性的，感覺跟馬很相通。」，馬術教練還特別稱讚Amis技術不錯，「教練跟我說，過去跳舞的經驗有助於我騎馬，因為馬的步伐有節奏，和跳舞需要韻律感一樣，能接觸馬術這個運動真的很不錯，未來有機會的話就想要深入學習。」

Amis於2013年成為桃猿LamiGirls生力軍，招牌笑容讓她擄獲不少大人、小孩的心，2017年她從LamiGirls退團加入「富邦天使」，直到今年卸下啦啦隊身份，讓許多粉絲都相當不捨，不過Amis語帶保留地說，未來不排除任何發展，有機會還是會回到舞台、回到球場與大家見面，「畢竟在棒球圈子6年了，球場就像是我第二個家，回到球場看到球迷就會有歸屬感。」

▲尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，Amis。（圖／和泰汽車提供）

▲Amis完整體驗馬術課前功能性訓練及馬術。（圖／和泰汽車提供）

關鍵字： 啦啦隊高人氣女神AmisLEXUS馬術課程
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

美網／謝淑薇化解4賽末點白搭　64強止步無緣對決小威

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／高雄最後打席敲安　彭政閔：送給家鄉球迷禮物

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅力沒輸過兄弟！赫猛能壓制富邦

2網紅體驗LEXUS馬術課程後大推

3張育成先發贏球　誤搭巴士好害羞

4高人氣女神Amis體驗LEXUS馬術課程

5LEXUS跨領域！　推尊榮馬術體驗課程

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2運動家DFA王維中主因

3林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

4張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

5鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽89公尺05亞軍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366