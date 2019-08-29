馬大偉解盤／道奇@響尾蛇　「拆」莊買全場小分

▲道奇先發柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟8月30日單場賽事，由洛杉磯道奇作客亞歷桑納響尾蛇，目前運彩盤口開出道奇讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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響尾蛇先發凱利(Merrill Kelly)本季防禦率4.86，原本還算中規中矩，但他近6戰29.1局掉了27分。主場防禦率3.66，本季碰過1次道奇，6局掉3分。

道奇派出柳賢振目前防禦率2.00，原本防禦率都在2以下，但近2場表現不佳，1場5.2局掉4分、1場4.1局掉7分。本季客場防禦率2.55，略差，但本季對響尾蛇非常猛，3場20局僅丟1分。

莊家思維分析

道奇與洋基拚聯盟戰績第1，響尾蛇基本上季後賽無望，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場道奇賠率為1.52，認為道奇勝率約65%，算是差不多。

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響尾蛇凱利雖近來連爆，但在家表現不算太離譜，過去8次在主場出賽，有6場開出小分、1場平手。道奇柳胖本季投響尾蛇很順手，且道奇有個毛病，遇到對方普普的投手，常攻擊會當機，過去14戰遇到被上壘率(WHIP)超過1.30的先發，竟有11場開小分。

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