運動雲

>

LEXUS跨領域推馬術課程　網紅、YouTuber體驗後狂推「用心」

ETtoday運動雲

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗課程。（圖／和泰汽車提供）

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗課程，多位網紅搶先體驗。（圖／和泰汽車提供）

記者顏如玉／綜合報導

為了帶領車主體驗更多可能、嘗試更多挑戰，LEXUS特別跨足馬術領域，推出LEXUS尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，並邀請多位網紅、YouTuber率先體驗，包括國際先生(Mister International)張哲偉 Kevin等人都表示，這樣的課程很有趣、強度適中，「當然會想要推薦給朋友！」

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗，張哲瑋Kevin。（圖／和泰汽車提供）

請繼續往下閱讀...

▲國際先生張哲瑋Kevin直言馬術體驗很有趣。（圖／和泰汽車提供）

「RIDE WITH LEXUS」活動規劃兩日體驗課程包括「馬術課前功能性訓練」及「馬術體驗」，由於騎馬須運用全身性肌肉，為提供車主完整的馬術訓練，LEXUS特別為騎士開發「馬術課前功能性訓練」課程，包含重訓及瑜伽伸展，為馬術體驗做最佳準備。

而「馬術體驗」則將安排國家級教練一對一進行指導，感受在馬背上的律動與波浪，對於肌耐力及關節活動度的提升也有明顯助益。

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗，網紅韓韓。（圖／和泰汽車提供）

▲網紅「韓韓(左)」、「Tia(右)」體驗馬術課前功能性訓練。（圖／和泰汽車提供）

「RIDE WITH LEXUS」活動於28日特別邀請多位網紅、YouTuber搶先體驗，過去曾於新疆騎馬跑山的網紅「韓韓」表示，對於這次的課程體驗感覺很不錯，而且強度適中，「會想要推薦給朋友！」

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗，網紅韓韓。（圖／和泰汽車提供）

▲網紅「韓韓」曾在新疆騎馬。（圖／和泰汽車提供）

今年代表台灣參加2019國際先生的張哲偉也來參與課程，他說，馬術課程真的很有趣，「跟著馬的節奏走其實很輕鬆！」，雖然在台灣馬術較少人接觸，因為價位較高，但張哲瑋認為，不要將自己侷限在圈圈之內，「什麼都可以去嘗試看看，就當作一次體驗也很棒。」

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗，張哲瑋Kevin。（圖／和泰汽車提供）

▲張哲瑋體驗馬術課前瑜伽伸展。（圖／和泰汽車提供）

LEXUS跨領域推陳出新，YouTuber「Blaire左撇子」特別提到，這樣的結合讓人耳目一新，「我很欣賞品牌勇於嘗試挑戰去做這樣的結合，會讓我想要更了解這個品牌背後的故事和熱情。」

另外「Blaire左撇子」也提到，本次LEXUS邀請的網紅們都很有想法，能看得出LEXUS的用心，「一整個活動下來，和這些生活很精彩的朋友們相處能一拍即合，他們都很勇於改變自己、提升自己，我們可以互相交流很多彼此的故事，感覺也很契合品牌的理念。」

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗課程，Blaire左撇子。（圖／和泰汽車提供）

▲「Blaire左撇子」非常欣賞品牌創新的結合。（圖／和泰汽車提供）

關鍵字： LEXUS馬術尊榮馬術體驗課程　
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

美網／謝淑薇化解4賽末點白搭　64強止步無緣對決小威

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／高雄最後打席敲安　彭政閔：送給家鄉球迷禮物

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅力沒輸過兄弟！赫猛能壓制富邦

2網紅體驗LEXUS馬術課程後大推

3張育成先發贏球　誤搭巴士好害羞

4高人氣女神Amis體驗LEXUS馬術課程

5LEXUS跨領域！　推尊榮馬術體驗課程

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2運動家DFA王維中主因

3林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

4張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

5鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽89公尺05亞軍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366