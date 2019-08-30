LEXUS跨領域推馬術課程　網紅、YouTuber體驗後狂推「用心」

▲「RIDE WITH LEXUS」尊榮馬術體驗課程，多位網紅搶先體驗。（圖／和泰汽車提供）



記者顏如玉／綜合報導

為了帶領車主體驗更多可能、嘗試更多挑戰，LEXUS特別跨足馬術領域，推出LEXUS尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，並邀請多位網紅、YouTuber率先體驗，包括國際先生(Mister International)張哲偉 Kevin等人都表示，這樣的課程很有趣、強度適中，「當然會想要推薦給朋友！」

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▲國際先生張哲瑋Kevin直言馬術體驗很有趣。（圖／和泰汽車提供）



「RIDE WITH LEXUS」活動規劃兩日體驗課程包括「馬術課前功能性訓練」及「馬術體驗」，由於騎馬須運用全身性肌肉，為提供車主完整的馬術訓練，LEXUS特別為騎士開發「馬術課前功能性訓練」課程，包含重訓及瑜伽伸展，為馬術體驗做最佳準備。

而「馬術體驗」則將安排國家級教練一對一進行指導，感受在馬背上的律動與波浪，對於肌耐力及關節活動度的提升也有明顯助益。

▲網紅「韓韓(左)」、「Tia(右)」體驗馬術課前功能性訓練。（圖／和泰汽車提供）



「RIDE WITH LEXUS」活動於28日特別邀請多位網紅、YouTuber搶先體驗，過去曾於新疆騎馬跑山的網紅「韓韓」表示，對於這次的課程體驗感覺很不錯，而且強度適中，「會想要推薦給朋友！」

▲網紅「韓韓」曾在新疆騎馬。（圖／和泰汽車提供）



今年代表台灣參加2019國際先生的張哲偉也來參與課程，他說，馬術課程真的很有趣，「跟著馬的節奏走其實很輕鬆！」，雖然在台灣馬術較少人接觸，因為價位較高，但張哲瑋認為，不要將自己侷限在圈圈之內，「什麼都可以去嘗試看看，就當作一次體驗也很棒。」

▲張哲瑋體驗馬術課前瑜伽伸展。（圖／和泰汽車提供）



LEXUS跨領域推陳出新，YouTuber「Blaire左撇子」特別提到，這樣的結合讓人耳目一新，「我很欣賞品牌勇於嘗試挑戰去做這樣的結合，會讓我想要更了解這個品牌背後的故事和熱情。」

另外「Blaire左撇子」也提到，本次LEXUS邀請的網紅們都很有想法，能看得出LEXUS的用心，「一整個活動下來，和這些生活很精彩的朋友們相處能一拍即合，他們都很勇於改變自己、提升自己，我們可以互相交流很多彼此的故事，感覺也很契合品牌的理念。」

▲「Blaire左撇子」非常欣賞品牌創新的結合。（圖／和泰汽車提供）