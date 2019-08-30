運動、時尚、社交兼具！　LEXUS推出尊榮馬術體驗課程

▲LEXUS跨足馬術領域，推出LEXUS尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」。（圖／和泰汽車提供）



體育中心／綜合報導

LEXUS致力帶領車主探尋生活中的驚奇與無限可能，打造自我不凡的生活風格！運動，是新時代展現自我風格的態度，本次LEXUS特別跨足馬術領域，以運動、時尚、社交為主軸，推出LEXUS尊榮馬術體驗課程「RIDE WITH LEXUS」，敬邀車主報名感受獨一無二的Amazing體驗！

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▲「RIDE WITH LEXUS」馬術體驗。（圖／和泰汽車提供）



「RIDE WITH LEXUS」活動規劃兩日體驗課程包括「馬術課前功能性訓練」及「馬術體驗」。由於騎馬須運用全身性肌肉，特別是核心肌和背肌，為提供車主完整的馬術訓練，LEXUS特別為騎士開發「馬術課前功能性訓練」課程，透過多種以軀幹穩定為主的高強度訓練，有效強化核心肌及背部肌，為馬術體驗做最佳準備。「馬術體驗」將安排國家級教練的一對一指導，透過調馬索騎坐訓練及跑步的練習，感受在馬背上的律動與波浪，對於肌耐力及關節活動度的提升也有明顯助益。

▲「RIDE WITH LEXUS」馬術課前功能性訓練。（圖／和泰汽車提供）



本次活動與漢諾威馬術俱樂部及DYNASTY皇家官邸聯誼會合作。漢威馬術俱樂部為國際型馬術比賽的指定場地，以英式馬術課程教學為主，並引進品質穩定的教學馬匹，搭配國家級教練的指導，帶給學員最優質的馬術體驗課程。DYNASTY為台灣首創精品健身俱樂部，顛覆傳統健身模式，導入健康、社交、娛樂、時尚元素，讓健身不只是體態的雕塑，更是一種對生活態度的追求。

「RIDE WITH LEXUS」活動即日起開放報名，各場課程名額有限，敬邀車主即刻前往報名，跟著LEXUS探索自我。活動詳情請洽LEXUS官方網站查詢 http://www.lexus.com.tw。

▲「RIDE WITH LEXUS」馬術課前瑜珈伸展。（圖／和泰汽車提供）