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U18世界盃／美國跨屆16連勝　今年挑戰史無前例五連霸

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▲U18美國隊來台移訓，與中華隊進行4場熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

▲U18世界盃美國隊誓言完成五連冠霸業。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃棒球賽自1981年舉辦至今邁入第29屆，今年比賽將於30日在韓國釜山開打，美國隊已經連續拿下4屆冠軍，今年組成高中明星陣容誓言完成五連霸，教頭萊格特（Jack Leggett）也喊話要讓五連霸夢想成真。

U18世界盃過去名叫IBAF世界青棒錦標賽，第一屆自1981年開始舉辦，每年舉行一次，一直到2000年起改為每兩年舉行一次，除2013年外。這29屆比賽當中，古巴隊史奪得11冠暫居第一，美國隊史拿9冠排第二，韓國隊史5冠排第三。

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本屆美國隊來勢洶洶，目前在U18世界盃連續取得16連勝，前一次輸球已經要追溯到2015年，當時在預賽以0比3遭日本完封。本屆日本和美國被各隊視為最難應付的對手，而兩隊也都是中華隊預賽的同組勁敵。

美國在U18世界盃取得四連霸，2012年擊敗加拿大奪冠，2013年和2015年連續兩屆宰掉日本摘下冠軍，2017年則是擊敗韓國隊。若今年美國成功挑戰五連霸，將是U18世界盃史上首支連5屆奪冠的球隊。

過去U18世界盃28屆比賽當中，美國隊僅有2004年和2010年沒有擠進前3名。美國教頭萊格特在賽前記者會對球隊五連霸感到十分有信心，他說：「我們陣中擁有多樣性的好手很多，我們想要贏得冠軍，期待打出好球讓美夢成真。」

關鍵字： U18世界盃美國隊
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