中職／彭政閔尋找高雄兒時記憶　難忘深夜開店鮮魚湯

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔今天（29日）球員生涯在家鄉高雄最後出賽，下一次到高雄已是教練身分，現在他回到高雄比賽，都會去尋找兒時記憶的美食，細數著以前常去吃的老店，他說：「很多店家都已結束營業。」

彭政閔1978年8月6日在高雄出生，國小讀高雄市復興國小，國中之後就屏東美和中學打球，高雄是他的故鄉出生地，他在在7月17日中信兄弟高雄澄清湖球場當主場時，親自跟高雄球迷告別，今天是球員生涯最後一次在高雄出賽。

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高雄對彭政閔來說，有著很大的意義，即便現在已不住在高雄，但仍有著濃濃的情感，他說：「從小懂事以來都住在學校或球隊宿舍，現在偶爾回高雄，會去找一些地方回憶、兒時記憶，但很多店家已結束營業。」

彭政閔表示，高雄兒時記憶的美食，包括三多商圈，以前是最熱鬧的地區，有著很多影城，現在已不是最熱鬧區域，回高雄比賽會去嚐一嚐記憶中的美食，有些老店家都沒有，但還是會嘗試新美食。

高雄華王飯店將要結束營業，這是以前兄弟象來高雄會住的飯店，彭政閔說：「現在還是會去吃飯店旁邊的牛肉麵。」

彭政閔細數著兒時記憶中的美食，他表示，以前苓雅市場巷弄內有一家半夜3、4點才開的魚湯店，是爸爸從小吃到大的店，爸爸帶他去吃之後就會常去吃，現在也已不在了。

他表示，還有一家在文化中心附近的牛排館，現在也沒有了，自己常去吃的苓雅肉圓店還有。彭政閔說著熟悉肉圓的口感及滋味，吃起來皮很Q，有點卡滋卡滋。

彭政閔國中就去去屏東美和中學打球，他表示，那時候高雄五福國中青少棒剛組隊第一屆，自己跟著國小教練一起去美和，教練都是美和體系，高雄當時只有1隊青少棒。

他表示，那時候選擇不多，高苑是他高二左右才有，會去美和是因國中到高中100多個球員，有8成免費，且以前是重點學校。