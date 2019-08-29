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世籃賽／54名NBA球員參賽　法、澳各5人僅次美國

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▲世籃賽,澳洲,米爾斯(Patty Mills)。（圖／CFP）

▲澳洲由米爾斯領軍有5名NBA球員參戰，人數僅次美國。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日開打，各國都已經公佈了最終12人名單，本屆加上美國一共有54名NBA球員參戰，而法國與澳洲則有5名NBA球員參加，是僅次於美國的隊伍，另外本屆世籃賽戰力排行第1的塞爾維亞，則有4名NBA球員參加。

A組

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中國、委內瑞拉、象牙海岸、波蘭，這4支隊伍都沒有一名NBA球員參戰，同時這也是8組中，唯一沒有NBA球員的組別。

B組

阿根廷、俄羅斯、韓國，3隊都沒有任何NBA球員，但奈及利亞則有魔術隊的阿米努(Al-Farouq Amin)、灰狼隊的奧克基(Josh Okogie)、馬刺隊的莫圖(Chimezie Metu)這3名NBA球員，不過阿根廷雖然沒有NBA球員坐鎮，卻還是B組中戰力最強的隊伍，也被看好能輕鬆晉級次輪。

C組

西班牙，身為歐陸強權的西班牙，雖然這次大賈索因傷缺賽，但隊上仍有小賈索(Marc Gasol)、盧比歐(Ricky Rubio) 、金塊的赫南高梅茲(Juan Hernangomez)、黃蜂的赫南高梅玆(Guillermo Hernangomez) 這4名NBA球員，戰力相當強大。另外突尼西亞則有獨行俠的梅傑里(Salah Mejri)一名NBA球員，伊朗、波多黎各則沒有NBA球員。

▲▼塞爾維亞米盧蒂諾夫(右)、當家中鋒約基奇。（圖／CFP）

▲塞爾維亞當家中鋒約基奇。（圖／CFP）

D組

這組有著今年世籃賽戰力第一的塞爾維亞，而陣中也有約基奇(Nikola Jokic)、波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、馬揚諾維奇(Boban Marjanovic) 、畢耶利察(Nemanja Bjelica)這4名NBA球員坐鎮；另外義大利則有加里納利、(Danilo Gallinari)貝里納利(Marco Belinelli)這兩名NBA球員；菲律賓、安哥拉則沒有。

E組

E組除了美國隊之外，另外3隊也都有NBA球員坐鎮，土耳其有奧斯曼(Cedi Osman)、柯爾克梅茲(Furkan Korkmaz)、伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)這3人；捷克則有來自公牛的薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)；日本則有八村壘、渡邊雄太這2人。

▲▼希臘字母哥安戴托昆波 。（圖／CFP）

▲本屆最大咖球星安帶托昆波領軍希臘 。（圖／CFP）

F組

今年最大黑馬的希臘，有著本屆世籃賽最大咖的安戴托昆波坐鎮，另外他在公鹿的哥哥塔納西斯(Thanasis Antetokounmpo)也在陣中；巴西則有灰熊的卡博洛克(Bruno Caboclo)、公牛的費里西歐(Cristiano Felicio)、鵜鶘的席爾瓦(Marcos Louzada Silva)；蒙特內哥羅則是由魔術中峰弗契維奇(Nikola Vucevic)領軍；紐西蘭則沒有NBA球員。

G組

法國隊有著巴圖(Nicolas Batum)、戈貝爾(Rudy Gobert)、富尼耶(Evan Fournier)、里奇納(Frank Ntilikina)、奧科博(Elie Okobo)這5名NBA球員，是僅次於美國隊最多NBA球員的隊伍。另外德國則有施洛德(Dennis Schroder)、獨行俠的克勒貝爾(Maximilian Kleber)、塞爾提克的泰斯(Daniel Theis)這3名NBA球員；多明尼加和約旦則沒有。

H組

原先加拿大有著僅次於美國最多的NBA球員，但都相繼退出，目前僅剩下僅剩魔術隊的貝利區(Khem Birch)一人；澳洲則有馬刺控衛米爾斯(Patty Mills)、爵士小前鋒英格斯(Joe Ingles)、太陽中鋒拜恩斯(Aron Baynes)以及騎士控衛戴拉維多瓦(Matthew Dellavedova)和76人前鋒伯爾登(Jonah Bolden)這5名NBA球員，跟法國同樣是第2多的國家；立陶宛則是由薩波尼斯(Domantas Sabonis)、瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)領軍。

▲法國主力戰將巴圖。（圖／CFP）

▲法國與澳洲一樣都有5名NBA球員參戰。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽NBA法國澳洲
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