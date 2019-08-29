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U18世界盃／巴拿馬實力成謎　隊長鄭宗哲：有信心會贏

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▲U18中華隊狀態漸入佳境。（圖／記者路皓惟攝）

▲U18世界盃首戰對上巴拿馬，中華隊下達必勝令。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃中華隊30日首戰巴拿馬，這場比賽教練已下達必勝令，推出「火球男」陳柏毓扛先發擔任先發。僅管對首戰對手的情蒐資訊極少，但隊長鄭宗哲表示，以球隊現況有信心拿下這一戰。

巴拿馬本屆有備而來，經過近2個月的集訓，陣中納入多位國內職棒菁英外，還包括已經和美職簽約的8位球員，其中有6位正在多明尼加參加夏季聯盟，都處於比賽期的狀態。

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根據中華教練團的情蒐資料，效力美職巨人體系的賈西亞（Jorge Garcia）預計先發對中華，他在在多明尼加夏季聯盟拿下4勝0敗、防禦率3.46。除了賈西亞之外，布朗（Marvin Brown）也是教練團情蒐的目標之一。

不過情蒐資料實在有限，巴拿馬真正實力還是一個「謎」，而中華小將對於首戰對手也是不太清楚，但隊長鄭宗哲有十足信心，不斷給予隊友鼓勵，「對巴拿馬的了解不是很多，只有看過一些影片，但以我們現在的狀況，有信心可以贏。」

本組對手中巴拿馬是除了美國、日本之外的最大勁敵，也是預賽爭取前3名的關鍵戰役，因此首戰搶勝很重要，總教練周宗志安排陳柏毓先發，林昱珉、潘文輝和余謙則在牛棚隨時待命。

關鍵字： u18世界盃中華隊巴拿馬
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