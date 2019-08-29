城市盃跆拳賽／5千俱樂部10萬人口　撐起山東跆拳

▲山東派對參加城市盃跆拳賽。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

山東是中國較早發展跆拳道運動的省份，此次參加城市盃的山東隊領隊李湧，也談到了山東跆拳道與台灣的淵源，並且如何用「口碑」讓好手願意選手來練跆拳道，甚至加入山東。

中國在跆拳道的國際版圖中，已經是不可忽視的強權，2016年里約奧運，趙帥成為中國第1位在奧運跆拳道奪金的男子選手，把中國的聲勢再往上推。

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其實中國在跆拳道耕耘很久，且近幾年成績突飛猛進，李湧表示，光是山東，從事跆拳道訓練的俱樂部就大約有5000家，估計有10萬的跆拳道運動人口。

擔任山東省拳擊跆拳道運動管理中心主任的李湧表示，山東確實是中國較早發展跆拳道的省份之一，且與台灣有很多的交流，很多台北的教練早期到山東去，直到現在都還有頻繁的交流。

同時李湧也坦言，山東近幾年在中國不算頂尖的省份，各省人才輩出，但依舊能招收大批好手，因為口碑已經做出來，選手自然願意來。

「各階層的訓練體系完整，加上有很嚴謹的選拔，然後把比賽辦好，選手有目標，我們協助你完成，軟硬體的支援上都很完備。」李湧說，山東的目標就是培育出奧運選手，以及稱霸全運會。

▲李湧。（圖／記者洪偵源攝）