運動雲

>

U18世界盃／人工草地遇雨滾動快　考驗中華守備適應力

ETtoday運動雲

▲U18中華隊，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊隊長、當家游擊手鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃將於30日開打，提前2天抵達的中華隊於今29日進行官方練球，而本次比賽有分為人工草皮和天然草皮球場，談到球場的適應狀況，總教練周宗志表示，人工草皮彈跳速度快，球員必須想辦法快一點適應。

中華隊今日被安排在三號場地練球，先適應人工草皮的特性，因釜山天氣有陣雨，球員在場地適應上有些狀況，周宗志說：「早上練球發現野手適應上都有點問題，彈跳變比較快，球員腳步有些跟不太上。」

請繼續往下閱讀...

周宗志進一步指出，因為下雨的關係，滾地球的彈跳速度變得更快，像是球場角落的滾地球速度，球員有點跟不上，「以在國內比賽來說，照理說應該都是他們可以守備範圍之內。」他說。

分在B組的中華隊30日預賽首戰對上巴拿馬，這也是預賽唯一在天然草皮的比賽，接下來4場面對美國、西班牙、日本和南非隊，都將是在人工草皮上作戰，因此周宗志一再強調球員必須快點適應人工草地。

中華隊陣中游擊手、隊長鄭宗哲表示，「因為台灣沒有人工草皮的球場，加上碰到下雨，球打出來都比較強勁，但壘包周圍有鋪紅土，所以球碰到紅土時候速度又會變慢，是內野守備需要注意的地方。」

關鍵字： u18世界盃中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

火箭總管後悔為波許交易林書豪　祝福豪小子懷念「哈林連線」

42歲卡特仍有12隊追求　回憶和「幼年柯瑞」鬥牛：他總問準備好沒

中職／戰術多變犧短變暴傳　林智勝：自己要做的

熱門新聞

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

讀者回應

﻿

最新新聞

1恰恰尋找高雄兒時記憶　難忘半夜鮮魚湯

2U18世界盃輔助判決　教練挑戰無上限

3萊福力對羅里奇　彭政閔高雄最終

4豪哥稱郭艾倫能打NBA　重點是機會

5李灝宇扛四番　何恆佑復出

熱門新聞

1冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

2林書豪盼在CBA「回到以前打法」

38月狂象　洪總：下半季就他們了

412強60人名單29日選出　尊重球員不公佈

5Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366