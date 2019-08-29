U18世界盃／人工草地遇雨滾動快　考驗中華守備適應力

▲U18中華隊隊長、當家游擊手鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃將於30日開打，提前2天抵達的中華隊於今29日進行官方練球，而本次比賽有分為人工草皮和天然草皮球場，談到球場的適應狀況，總教練周宗志表示，人工草皮彈跳速度快，球員必須想辦法快一點適應。

中華隊今日被安排在三號場地練球，先適應人工草皮的特性，因釜山天氣有陣雨，球員在場地適應上有些狀況，周宗志說：「早上練球發現野手適應上都有點問題，彈跳變比較快，球員腳步有些跟不太上。」

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周宗志進一步指出，因為下雨的關係，滾地球的彈跳速度變得更快，像是球場角落的滾地球速度，球員有點跟不上，「以在國內比賽來說，照理說應該都是他們可以守備範圍之內。」他說。

分在B組的中華隊30日預賽首戰對上巴拿馬，這也是預賽唯一在天然草皮的比賽，接下來4場面對美國、西班牙、日本和南非隊，都將是在人工草皮上作戰，因此周宗志一再強調球員必須快點適應人工草地。

中華隊陣中游擊手、隊長鄭宗哲表示，「因為台灣沒有人工草皮的球場，加上碰到下雨，球打出來都比較強勁，但壘包周圍有鋪紅土，所以球碰到紅土時候速度又會變慢，是內野守備需要注意的地方。」