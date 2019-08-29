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林書豪點名郭艾倫、丁彥雨航都能打NBA　「最重要的是機會」

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▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪雖然始終沒能在NBA成為自己理想中的球員，但他掀起「林來瘋」，在籃球最高殿堂打滾了9年，甚至還贏得冠軍戒，是最成功的亞裔NBA球星之一。新賽季他將轉戰CBA，他認為CBA有幾位球員如郭艾倫、丁彥雨航都有打NBA的實力，他直言是否能成功挑戰NBA，最大的關鍵是機會。

林書豪今年隨暴龍贏得許多NBA球員夢寐以求的冠軍戒，卻在自由市場上遭到冷落，在總冠軍賽2個月過後，他宣布登陸CBA加盟北京首鋼。他近日在中國央視體育台節目「NBA最前線」中，直言5到7年前他就已經知道自己最終會回到中國打球。

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從世界籃球最高殿堂來到中國職業聯賽，林書豪對CBA的水準表示尊重，「我覺得CBA有很多非常好的球員，大家都覺得你去CBA，每場都得40、50分，我不是說我，我是說別人，可是我真的不覺得是這樣，我真的覺得非常難。不管你是誰，來到CBA不可能保證明年就能拿冠軍。」

▲胡瓏貿、郭艾倫 。（圖／CFP）

▲郭艾倫 。（圖／CFP）

林書豪也點名了幾位擁有NBA水準的CBA球星，包括他的麻吉郭艾倫、丁彥雨航和周琦，「我已經說了很多次，郭艾倫的水準是NBA的水準，他可以打NBA。如果丁彥雨航去年膝蓋沒有受傷，他真的有機會，我和他訓練過幾次，我覺得他的身體（條件）可以（打NBA）。」

「周琦已經去過，如果他有不一樣的機會，他可不可以（打出更好的表現）。」林書豪說，「水準可能不是最重要的，最重要的是機會。如果你有那個機會，你有沒有表現地很好，有沒有抓住機會。」

▲中國男籃，周琦。（圖／CFP）

▲周琦。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子CBA郭艾倫丁彥雨航周琦
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