林書豪轉戰CBA不等於NBA生涯終結　外媒指他在中國將有「神級地位」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在掀起「林來瘋」過後7年，林書豪隨暴龍奪得個人首枚冠軍戒，但2個多月後，他因為在NBA自由市場乏人問津，決定轉戰CBA；《紐約時報》記者維特(Daniel Victor)指出，這並不代表「豪小子」的NBA生涯已告終，CBA的賽季在3月就會結束，若有NBA季後賽隊伍需要老經驗的球員，他或許有機會得到一紙合約。

林書豪今年2月才加盟暴龍，就隨隊闖入總冠軍賽，但他整個季後賽只打了27分鐘，總決賽6戰更只得到51秒的上場時間，大大傷害了他的身價；上半季他在老鷹時，還是一位炙手可熱的資深替補，今夏卻遲遲沒有NBA球隊表達對他感興趣，最終他在奪得個人首枚冠軍戒2個多月後，宣布簽約北京首鋼。

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《紐約時報》記者維特29日撰文指出，林書豪與CBA球隊簽約，並不代表他的NBA生涯已終結，CBA的賽季在3月就會結束，若有NBA季後賽隊伍需要老經驗的球員，他或許有機會得到一紙合約。不過若是「豪小子」所屬的北京隊下季能打到CBA季後賽次輪甚至總決賽，他的CBA賽季恐怕要到5月初才會結束。

▲北京首鋼宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

林書豪這個月接受大陸媒體專訪時曾表示，他認為自己的NBA生涯還未完全結束；他也說過，即使到CBA打球也不代表他永遠都不會回到NBA。不過很顯然NBA各隊今夏都對這位31歲資深控衛「興趣缺缺」，自從2017年開季右膝受髕骨韌帶斷裂重創，復出後他的速度與爆發力就大不如前。

林書豪回歸後在場上的角色遭到邊緣化，他不在老鷹的重建藍圖中，在暴龍則是錯過能證明自己的機會，最後徹底掉出季後賽輪替陣容。但他在NBA的9年挑戰了外界的刻板印象，代表亞洲在NBA殿堂奮戰，為更多懷抱籃球夢的亞裔球員開了一條道路，9年賺進超過6500萬美金，仍贏得了多數人的尊敬。

財經網站《CCN Markets》上來自洛杉磯的作家奧爾(Francois Aure)則指出，林書豪在中國市場的影響力，絕對勝過任何美國球員在已飽和的美國市場帶來的影響。林書豪的崛起符合「美國夢」的劇本，讓他在美國累積了可觀的人氣，但中國的人口是美國的4倍多，「豪小子」的亞裔身分加上父母來自台灣，在中國可能會擁有「神級」地位。在北京這個「新家」，林書豪將再創人氣高峰。

▲北京首鋼董事長秦曉雯宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）