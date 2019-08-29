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國際桌總巡迴賽積分排名　林昀儒男單升至世界第5、混雙仍第2

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▲林昀儒於捷克公開賽奪冠。（圖／翻攝自ITTF）

▲林昀儒於捷克公開賽奪冠，巡迴賽積分排名提升。（圖／翻攝自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

攸關年底國際桌總年終總決賽(ITTF Grand Finals)的世界巡迴賽積分排名，林昀儒在捷克公開賽摘冠後，排名從小幅提升到第5位，僅次於三位大陸好手及日本的張本智和，而他與鄭怡靜搭檔的混雙則沒有變動，仍排名第二。

2019ITTF世界巡迴賽共12站比賽，包括6站白金級別及6站常規賽，目前結束9站比賽。在巡迴賽積分排名前16的單打選手、雙打排名前8的選手，就能獲得年終總決賽參賽權。

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林昀儒本月接連擊敗德國好手拿下捷克公開賽男單冠軍，排名小幅上升，從第6名上升到第5名，為中華男子唯一上榜球員，前幾位依序為許昕、馬龍、林高遠和張本智和。女單方面，一姊鄭怡靜於巡迴賽積分排名第15位。

▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙排名第2。（圖／取自ITTF）

除了單打，林昀儒與廖振珽搭檔的男雙，在捷克公開賽拿下亞軍，於積分排名中位居第7；林昀儒和鄭怡靜搭檔的混雙，本月沒有出賽賽事，但因其他排名較前的隊伍也沒有參賽，因此排名依然位居第二，第一為香港的黃鎮廷／杜凱琹，第三為大陸的許昕／劉詩雯，不過日本的新組合水谷隼／伊藤美誠連兩站拿下1金1銀沖到世界第4。

東京奧運桌球新增混雙，根據ITTF去年新頒布的混雙規則，混雙共有16席位，除去東道主剩15席，第一批產出的選手為2019年總決賽前四名的組合，若不使用會直接放棄、不會順延。接著就是2020年世界巡迴賽的積分前五名（除去已經在2019年獲得資格的組合），比賽時間為2020年1月1日到4月30日。另外6席則來自六大洲的洲際資格賽，比賽時間為今年6月1日到明年4月30日。

關鍵字： 國際桌總巡迴賽積分排名林昀儒世界第5鄭怡靜
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