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希望柏加特新季再回來勇士　柯爾：打完澳洲聯賽更強

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▲▼勇士柏加特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏加特上賽季打完NBL回到勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏隨著「五星勇士」解體，各隊都在積極補強，反觀勇士則不像過往有大動作的補強，不過近期勇士主帥柯爾(Steve Kerr)親自表態，希望一名老將可以在季中回到勇士，那就是過去奪冠功臣柏加特(Andrew Bogut)，並且大讚他上賽季的表現比過往都要更好。

柏加特在2017賽季結束後，選擇回到家鄉澳洲打球，而他在雪梨國王隊也打出亮眼表現，率隊取得18勝10敗，例行賽第3的戰績，場均更繳出11.4分，11.6籃板，3.4助攻，2.7阻攻的全能數據，柏加特還拿下MVP以及最佳防守球員兩大獎項，最終還成功入選最佳陣容。但隨著雪梨國王隊賽季提前結束，柏加特在上賽季重回了勇士，更馬上成為重要戰力。

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不過在今夏，柏加特仍未續留勇士，依舊選擇回到了澳洲征戰，對此柯爾表示自己很想念他也希望柏加特能夠在新賽季中重新加入勇士，「上賽季我們很喜歡隊上有柏加特，我認為柏加特能在雪梨打球對他而言真的很棒，其中一個原因是回歸家庭，這是一個比NBA更好的生活方式，也是更好的安排。當職業生涯都到他這個階段，那對他的身體與心靈都有好處。」

「所以，我覺得當柏加特重回NBA時，他的樣貌煥然一新，很快就在場上發揮作用。柏加特重返NBA，我希望他再做一次這樣的事情，對我而言，柏加特又恢復了活力，他的表現比過去幾年都更好。」柯爾表示。

上賽季柏加特重回勇士後，場均出賽12.2分鐘，可以得到3.5分、5籃板，投籃命中率為50％，到了季後賽，他場均出賽9.4分，貢獻2.7分、3.9籃板，投籃命中率為64.9％，儘管數據不出色，但他在防守端的貢獻遠大於數據上所顯示，是勇士在卡森斯(DeMarcus Cousins)受傷後，球隊重要的護框手。

▲勇士柯爾、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾希望柏加特新賽季打完NBL再回勇士。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柏加特柯爾
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