林書豪新季交戰陳盈駿、吳永盛4次　劉錚僅2次

▲林書豪加入北京首鋼，讓第4組戰況更具看頭。（圖／翻攝自微博）



記者張曜麟／綜合報導

林書豪轉戰CBA北京首鋼，依照CBA也公佈了新賽季最新分組和賽程，其中北京首鋼與廣州龍獅和上海大鯊魚同分在第4組，而根據規則同組間各隊將會對決4次，代表林書豪和周儀翔將會與陳盈駿和吳永盛交手4次。

最新的CBA賽程日前出爐，20支球隊一共分成4組，上賽季排名前4的球隊廣東、新疆、遼寧、深圳、分別處在4個小組。第一組的隊伍有廣東、江蘇、山東、天津、四川；第二組的隊伍有新疆、福建、吉林、青島、八一；第三組的隊伍有遼寧、廣廈、浙江、山西、同曦；第四組的隊伍有深圳、北京、上海、龍獅、北控。

請繼續往下閱讀...

▲劉錚。（圖／CFP）

根據CBA的規則，同組的對手將會對決4次，分別為2次客場2次主場，和非同組的對手則會對決2次，主、客場各1次，而隨著林書豪加盟北京首鋼，這也讓第4組的戰況，變得更為具有看點，首先是首鋼對決龍獅，這意謂林書豪將會與中華隊主控陳盈駿交手，雙方又同為後衛，正面交戰的機會將會相當多也格外有看頭。

另外北控今年由馬布瑞擔任總教練，而馬布瑞正是北京首鋼的傳奇人物，林書豪要如何帶領首鋼對抗北控也是一大看點。同時上海大鯊魚同樣也是在第4組，今年投入CBA選秀的吳永盛就是被上海選走，他屆時也將會與林書豪正面對決；而劉錚所屬的廣廈分在第3組，將會有2次與林書豪對戰的機會。

第2組中，同樣可以看見台將交手4次的場景，因為胡瓏貿所屬的福建正與林韋翰所屬的青島在同一組，而新選進的楊盛硯剛好所處的新疆也在第2組。

▲陳盈駿新賽季將與林書豪交手4次。（圖／CFP）