日職／王柏融4打席皆飛球出局　火腿2比5遭西武橫掃

▲王柏融。（圖／截自FOX體育台）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士29日繼續交手西武，王柏融再度先發，擔任第7發左外野手，此役火腿由杉浦稔大掛帥先發，對決西武本田圭佑。火腿終場2比5敗給西武，3連戰遭橫掃。

2局下，王柏融在2出局後上場打擊，第一球就攻擊，但敲出左外野飛球出局。

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3局上，西武開啟攻勢，秋山翔吾擊出三壘滾地球，三壘手近藤健介發生接球失誤，森友哉保送，中村剛也適時安打，貢獻2分打點。

4局上，西武攻勢再起，外崎修汰中外野安打，山川穗高補上1支安打，貢獻1分打點。

4局下，火腿靠大田泰示全壘打，追回1分。

5局上，西武森友哉擊出左外野深遠飛球，鎮守左外野的王柏融目送球飛出場外，這是森友哉本季第19轟，西武4比1領先。

5局下，渡邉諒敲出二壘安打，王柏融打擊，左外野界外飛球遭接殺，宇佐見真吾敲出游擊方向滾地球，二壘的渡邊諒跑三壘出局，平沼翔太敲出安打，火腿攻佔一二壘，下一棒西川遙輝遭到三振。

杉浦稔大今天投滿6局退場，合計用88球，被敲8安，包括1轟，送出1次保送、1次三振，失掉4分、2分責失，承擔敗投。

7局下， 清宮幸太郎、渡邊諒串連安打，王柏融再度在得點圈有人時上場打擊，西武決定換投，左投小川龍也登板，王柏融敲出三壘界外飛球遭接殺，横尾俊建保送上壘，平沼翔太投手滾地球，小川龍也接球後傳往本壘，形成2出局仍是滿壘，隨後又出現暴投，火腿跑回1分，西川遙輝保送，大田泰示滿壘敲出滾地球，往二壘跑者遭封殺，火腿僅攻下1分。

9局上，山川穗高轟出本季第38支全壘打，仍是洋聯全壘打王，助西武5比2拉開領先。

9局下，王柏融最後一打席敲出中外野飛球出局，此役合計4打數無安打，打擊率降至0.263。

西武先發本田圭佑投6局被敲6安，包括1轟，失掉2分皆為責失，拿下勝投。