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世籃賽／本屆最大咖字母哥膝蓋不適　2年沒為希臘出征努力培養默契

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▲▼希臘字母哥安戴托昆波 。（圖／CFP）

▲希臘字母哥安戴托昆波 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

今夏眾多NBA球星都辭退了國家隊的徵召，新科年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)成為本屆世界盃最大咖的球星；日前希臘對委內瑞拉的熱身賽前，卻傳出他膝蓋不適，所幸應該沒有大礙。「字母哥」近日受訪時表示，自己已經2年沒代表國家隊出賽，利用這系列熱身賽培養團隊化學反應非常重要。

希臘本屆被分在F組，與巴西、蒙特內哥羅和紐西蘭同組，他們在世界盃開打前的最後備戰，是參加在中國蘇州舉行的八國男籃爭霸賽，分別與約旦、多明尼加和委內瑞拉交手。當家王牌安戴托昆波在對多明尼加一役，飆出個人國家隊生涯新高26分，但賽後傳出他膝蓋不適，缺席了對委內瑞拉的比賽。

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少了「字母哥」，希臘依舊憑藉近2年效力CBA浙江廣廈的中鋒博洛西斯(Giannis Bourousis)砍下12分、5籃板；卡拉希斯(Nick Calathes)貢獻11分、4籃板；帕帕楊尼斯(George Papagiannis)有10分、6籃板進帳，聯手率隊以74比51輕取對手。

▲▼希臘字母哥安戴托昆波 。（圖／CFP）

▲希臘字母哥安戴托昆波 。（圖／CFP）

談到世界盃前最後的這3場熱身賽，「字母哥」表示這3戰非常重要，「這幫助我們培養化學反應，我們陣中其他人已經一起打球好一陣子了，但我過去2年都沒代表國家隊出賽，因此我們需要找尋團隊的化學反應。」

「我們面對了不同球風的隊伍，他們非常有侵略性，出手了很多遠距離的投籃，這幾場比賽肯定對我們備戰世界盃有幫助。」據《Eurohoops》的報導，「字母哥」也是史上首位奪得NBA年度MVP後，參與同年世界盃的球員。

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 公鹿字母哥安戴托昆波世界盃男籃男籃世界盃世籃賽希臘
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