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辛度奪世羽賽印度首金目標東奧　今年換南韓教練接管大成功

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▲▼ 世羽賽, 女單冠軍辛度、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）

▲世羽賽女單冠軍辛度、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）在2019年世錦賽終於拿下首面女單金牌，也是印度的首面金牌，他的進步幅度大，從今年改換成南韓教練金智賢有很大關係。印度國家隊總教練戈比昌徳完全放手讓金智賢去嘗試，也獲得了成功。

辛度在2013、2014年世錦賽拿下季軍，2017年決賽輸給奧原希望、2018年輸給西班牙馬琳(Carolina Marin)，今年在換了南韓教練之後，表現越來越穩定，在印尼公開賽獲得亞軍之後，終於擺脫亞軍命，本屆擊敗奧原希望後，生涯首次拿下世錦賽冠軍。

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辛度雖然在本賽季只收穫一座巡迴賽亞軍，看似表現平平，不過這座亞軍就是超級1000賽等級的印尼公開賽，加上去年拿下五座亞軍以及亞運銀牌，勇奪年終總決賽冠軍擺脫萬年老二的稱號，如今更連三年進入世錦賽決賽，也被稱為是大賽型選手，這次如願在世錦賽奪冠，也是印度羽壇史上第一位拿下世錦賽冠軍的球員。

辛度在今年的表現上，特別是在世錦賽的表現和過往有大不同，不但在跑動、攻擊也更有威力，這要歸功於金智賢。金智賢在1994年廣島亞運拿下女單金牌，並於2001年退役後擔任教練，今年初開始執教辛度。

金智賢曾提到，「辛度的身體素很好，可是打球不夠聰明，特別是在網前技術和假動作上需要加強，同樣的戰術是不能重複一直運用的，在頂級競爭中，打法、技術和心理是一個綜合體。」而更重要的關鍵，是戈比昌徳完全放權給金智賢，讓她能夠自由發揮，並且負起責任。

印度媒體報導，金智賢接任之後，全權指導辛度的訓練，並且強化辛度的攻擊模式，讓辛度的打法更加多元，並運用辛度身高優勢，讓先天的身體條件成為一個強項，這過程中戈比昌德完全不干涉。

因此在金智賢的領導訓練下，辛度拿下印度首面的世錦賽金牌，可說是獲得了空前成功，接下來的目標就是明年東京奧運的金牌。印度改換教練，並且大膽讓新教練勇於嘗試、從不干涉，更是能夠讓辛度成功的一大原因。

▼辛度教練金智賢 。（圖／翻攝自羽毛球新聞微博）

▲▼辛度教練金智賢 。（圖／翻攝自羽毛球新聞微博）

關鍵字： 世羽賽辛度金智賢
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