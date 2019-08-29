12強／旅美多人再討論！王維中、張奕、王柏融參賽機會大

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

備戰年底世界12強，教練團29日在體育署進行選訓會議，也依據中職秘書長馮勝賢、12強牛棚教練王建民赴美觀察報告討論，約有10幾名旅外球員在討論名單中。不過林子偉、張育成、陳偉殷、王維中、黃暐傑等旅美球員目前還在大聯盟40人名單內，因此能否參賽還要觀察。馮勝賢說：「基本上會按照國際棒總規定，不行我們就不會去碰。」王維中、張奕、王柏融是最可能參賽的旅外球員。

目前王維中等人都還在今日提出的60人名單內，9月3日會將正式60人名單送給國際棒總，10月3日提出最後28人名單。洪一中說：「一般球隊都不會提早送，因為這期間有受傷風險，都會堅持到最後一刻，不論投手、野手都還要觀察。」

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洪一中表示，馮勝賢與王建民日前到美國了解旅美球員近況，今天也有討論這些球員。「王維中可能性滿大的，也聽到一些旅外選手近況滿不錯的，都可能進到60人名單。」

對於小聯盟球員，中華隊目前只是短暫觀察，因此也詢問當地教練，幾位選手教練的回復狀況是不錯的，有跟我們報告，現在都在掌握中，只要是狀況好的都會討論。

另外，洪一中表示，張奕在近期竄出，投得不錯。王柏融2個月前就有聊到，他自己也有意願，火腿球團也是全力配合。因此旅外部分，王維中、張奕、王柏融是最可能參賽的旅外球員。