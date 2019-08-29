12強／不只最強銀行員吳昇峰！60人名單有6名業餘球員

▲吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

為了籌備年底世界12強賽，中職、棒協、教練團29日在體育署進行選訓會議，已經討論出60人名單，但不公布名單。業餘球員部分，除了「最強銀行員」吳昇峰外，目前有5、6人都在討論範圍內。

至於為何不公布60人名單，總教練洪一中表示，工會、大聯盟部分還有問題沒解決，所以現在公布會不方便，最後可能也不是用今天討論的名單，「有一些是選手要求的，現在還沒辦法跟他們確定，他們還不是真正的在名單內，到時候公布大名單又沒有他們也會不好意思。」

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不過正式60人名單必須要9月3日前提出，因此也剩不到1週時間抉擇。洪一中說：「不公布成員名單所以我沒辦法跟你講，這不是最後正選名單，到最後很多選手會被移出，現在納入後又被移出，感覺對選手不太尊重，所以大名單就不公布」

這次討論的名單中，旅外有10幾位，業餘推薦了5、6位，洪一中表示，接下來都會一一參考，9月3日將60人名單送到國際棒總，10月3日前要確認最終28人名單。

洪一中說：「有一些委員是業餘的教練，對業餘這塊我不是那麼的清楚，職棒我比較能夠掌握，業餘這塊我比較不是很清楚，這次也要參考他們的意見，看有沒有什麼好手，這幾天再去做一些觀察，看是不是要放在60人名單內。」」