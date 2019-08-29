台北公開賽／籤表出爐周天成首戰泰國　男雙7組台將出征

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019中華台北羽球公開賽9月3日至8日將在台北小巨蛋強勢登場，今年共有23個國家、442名選手報名參賽，不過前世界球后戴資穎將確定不會參賽。日前籤表出爐，身為男單第一種子的周天成，將要對上泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）。

2019中華台北羽球公開賽總獎金高達500000美金，是世界羽聯超級300賽最高獎金紀錄，包括丹麥、日本、南韓、印度、印尼等有23個國家、442名選手報名參賽，包括印度前球后塞娜（Saina Nehwal）、美國華裔張蓓雯、南韓一姊成池鉉、大馬男單新星李梓嘉、香港一哥伍家朗等好手，其中李梓嘉更是去年男單冠軍。

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▼王子維 。（圖／取自Badminton Photo）

男單籤表部分，周天成在最上方，首戰對上蘇龐余，雙方交手4次，周天成全勝。周天成4強有機會對上去年三局意外落敗的李梓嘉，或是香港好手李卓耀，第二種子則是伍家朗在最下方、第三種子則是印度維爾馬（Sameer Verma）。台灣男單好手的王子維則是首輪對上庫馬爾（Prannoy H. S.），林祐賢、呂家弘也都有參賽。

女單頭號種子為塞娜、第二種子是加拿大華裔李文珊，像是南韓超級新星安世英、在世錦賽和戴資穎纏鬥的南韓金佳恩也都有來台參賽。台灣好手白馭珀則是首輪交手香港鄧旋，雙方過去從未交手過。

▼ 麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

男雙大會頭號種子為印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），台將共有七組進入正賽，第二種子的李洋／王齊麟首輪要對上俄羅斯高塔Vladimir Ivanov／Ivan Sozonov，雙方交手一次麟洋三局苦戰勝出。

盧敬堯／楊博涵則是要對上麟洋的死敵南韓組合催率圭／徐承宰、廖敏竣蘇敬恆同樣交手南韓金基正／李龍大。

女雙台將有8組出戰，目前台灣世界排名最高35的女雙組合許雅晴／胡綾芳要交手大會第3種子的南韓金昭映／孔熙容。混雙組合王齊麟／程琪雅首戰就碰上頭號種子的陳炳順／吳柳螢。

▼ 王齊麟、程琪雅。（圖／CFP）