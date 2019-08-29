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林書豪非CBA開最高薪　浙江曾報價3年2500萬美元搶韋德

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▲韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲浙江金牛曾開3年2500搶韋德，是CBA史上最大報價。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

目前處於休賽季的CBA，在林書豪宣布加盟北京首鋼後，引起了巨大的關注與回響，儘管合約細節並未透露，但根據先前傳出的稅後300萬美元，這也使林書豪成為CBA史上最高薪，但其實這並非CBA所開出的最大合約，因為過去浙江金牛曾開給「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)3年2500萬美元的合約。

林書豪今夏選擇轉戰北京首鋼，無疑是對亞洲籃壇投下一枚震撼彈，北京首鋼也瞬間引起龐大的關注，首鋼這筆操作，無疑就是希望新賽季可以衝擊總冠軍，並且振興五顆松球場。現在林書豪正式簽約，但合約細節並未透露，不過根據先前傳出的稅後300萬美元，這也讓林書豪成為CBA史上最高薪球員，折合人民幣達到2100萬，比起CBA中國本土最高薪的易建聯還多。

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▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自林書豪微博）

林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自林書豪微博）

只是林書豪的合約並不是CBA開過的最大合約，因為韋德在2017年夏天，收到了浙江金牛所開出的3年2500萬美元的合約，儘管最終「閃電俠」拒絕，但這一份平均年薪833萬美元的合約，就是CBA開出的史上最大合約。

當時對於已經萌生退意的韋德來說，這是一張超值合約，因為CBA的賽程比NBA少了一半，韋德倘若加盟，依舊可以回到NBA打球賺錢，而「閃電俠」確實也值得這份報價，但他最終還是留在熱火，並在上賽季結束最後一舞后退休。

▲北京首鋼董事長秦曉雯，宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲林書豪目前是CBA史上最高薪。（圖／北京首鋼微博）

關鍵字： CBANBA北京首鋼浙江金牛熱火韋德
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