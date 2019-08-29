日職／王柏融首打席飛球出局　西武3局2比0領先

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士29日繼續交手西武，王柏融再度先發，擔任第7發左外野手，此役火腿由杉浦稔大掛帥先發，對決西武本田圭佑。王柏融2局首打席敲出飛球遭接殺，火腿3局丟分，西武2比0領先。

1局上，秋山翔吾左外野飛球出局、源田壯亮中外野飛球出局，森永哉左外野安打，中村剛也三振。

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1局下，西川遙輝三振，大田泰示安打，近藤健介三振，中田翔左外野飛球接殺。

2局上，栗山巧右外野飛球出局，外崎修汰二壘飛球出局，山川穗高右外野飛球出局。

2局下，清宮幸太郎左外野飛球出局，渡邊諒中外野飛球出局，王柏融第一球就攻擊，但擊出左外野飛球出局。

3局上，木村文紀中外野飛球出局，金子侑司中外野飛球，秋山翔吾擊出三壘滾地球，三壘手近藤健介發生接球失誤，森友哉保送，中村剛也適時安打，貢獻2分打點，栗山巧滾地球出局。

3局下，宇佐見真吾一壘滾地球出局，平沼翔太投手前飛球出局，西川遙輝游擊滾地球。

王柏融昨役先發第7棒、指定打擊，繼23日之後再度先發，5局下敲出安打，幫助火腿追平比數，也中斷連14打數無安打電視轉播也拍到場邊應援的日本阿嬤，看到大王終於敲安後，高舉應援牌，激動落淚，不過終場火腿8比10輸球。

王柏融本季出賽80場，289打數繳出77安，包括3轟，貢獻35打點，打擊率0.266、長打率0.343、上壘率0.332。