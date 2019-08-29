運動雲

>

日職／王柏融首打席飛球出局　西武3局2比0領先

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融擊出第二支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士29日繼續交手西武，王柏融再度先發，擔任第7發左外野手，此役火腿由杉浦稔大掛帥先發，對決西武本田圭佑。王柏融2局首打席敲出飛球遭接殺，火腿3局丟分，西武2比0領先。

1局上，秋山翔吾左外野飛球出局、源田壯亮中外野飛球出局，森永哉左外野安打，中村剛也三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，西川遙輝三振，大田泰示安打，近藤健介三振，中田翔左外野飛球接殺。

2局上，栗山巧右外野飛球出局，外崎修汰二壘飛球出局，山川穗高右外野飛球出局。

2局下，清宮幸太郎左外野飛球出局，渡邊諒中外野飛球出局，王柏融第一球就攻擊，但擊出左外野飛球出局。

3局上，木村文紀中外野飛球出局，金子侑司中外野飛球，秋山翔吾擊出三壘滾地球，三壘手近藤健介發生接球失誤，森友哉保送，中村剛也適時安打，貢獻2分打點，栗山巧滾地球出局。 

3局下，宇佐見真吾一壘滾地球出局，平沼翔太投手前飛球出局，西川遙輝游擊滾地球。

王柏融昨役先發第7棒、指定打擊，繼23日之後再度先發，5局下敲出安打，幫助火腿追平比數，也中斷連14打數無安打電視轉播也拍到場邊應援的日本阿嬤，看到大王終於敲安後，高舉應援牌，激動落淚，不過終場火腿8比10輸球。

王柏融本季出賽80場，289打數繳出77安，包括3轟，貢獻35打點，打擊率0.266、長打率0.343、上壘率0.332。

關鍵字： 日職王柏融火腿西武
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

推薦閱讀

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

42歲卡特仍有12隊追求　回憶和「幼年柯瑞」鬥牛：他總問準備好沒

中職／戰術多變犧短變暴傳　林智勝：自己要做的

張育成再度先發！對戰老虎扛9棒、三壘

熱門新聞

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

讀者回應

﻿

最新新聞

112強／王維中、張奕、王柏融參賽機會大

2王柏融飛球出局　日本阿嬤又來了

3不只最吳昇峰！60人名單有6名業餘球員

4台北公開賽籤表出爐　周天成首戰泰國

5豪哥合約非CBA開出最高薪

熱門新聞

1冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

2林書豪盼在CBA「回到以前打法」

38月狂象　洪總：下半季就他們了

412強60人名單29日選出　尊重球員不公佈

5伍鐸明天離台　富邦考慮邀請春訓

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366