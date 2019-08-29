美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在美網男單第2輪以3比6、6比2、6比3、6比4擊敗波士尼亞與赫塞哥維納選手德祖赫（Damir Dzumhur）晉級32強，恰巧是他美網生涯第100場出賽，同時成為首位在3個大滿貫賽事出賽數達百場的選手。

1998年轉入職業以來，費德勒生涯在美網除1999年資格賽止步，以及2016年缺席外，美網征戰19年，此次晉級32強後，生涯第3個大滿貫賽事，來到100場出賽，且出賽數還可能持續累積。

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目前費德勒在澳網出賽場次是111場，溫網114場，唯一沒達百場的法網，也有87場的出賽場次，若如球評漢圖索娃（Daniela Hantuchova）預測，40歲以前還可能不會退休的話，也有可能把法網出賽數推進到百場。

進入公開賽年代以來，在費德勒之前，美國傳奇名將康諾斯（Jimmy Connors）曾在兩個不同的大滿貫賽事達成百場出賽的紀錄，如今這個紀錄被費德勒正式超越。

此外，這次美網是費德勒生涯第1次在大滿貫前兩輪都輸掉第1盤，費德勒對此也說不上來，他表示：「有時候就這樣，你無法一開始就打那麼好，所以連續發生時，有點令人沮喪。」

費德勒說，從來不會去低估對手，當發揮不佳還犯了許多不該犯的錯誤確實懊惱，但這情況除了更積極熱身準備更周全，也沒有其他辦法，「但是要有好的發展，就只能想辦法打得更好。」