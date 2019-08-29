火箭總管後悔為波許交易林書豪　祝福豪小子懷念「哈林連線」

▲火箭總管莫雷懷念林書豪與哈登的組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪9年NBA生涯暫告一段落，新賽季將改披CBA北京首鋼戰袍，他前東家之一火箭的總管莫雷(Daryl Morey)，29日在個人微博發文表達祝福，坦承直到現在都很後悔在2014年夏天做出交易「豪小子」的決定，還說很懷念「豪小子」和哈登(James Harden)當年的後場連線。

火箭在2012年夏天開出3年2510萬美金的價碼，挖角曾被他們釋出的林書豪，同年當時的「雷霆第六人」哈登也來到休士頓，成了球隊的第一得分手，兩人僅合作了2季，「豪小子」就遭到交易；還發生了人還在陣中，「豪小子」的7號背號就被火箭拿去「穿在」安東尼(Carmelo Anthony)身上當招攬廣告。

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林書豪離開火箭後，輾轉待過湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，由於這個休賽季在NBA自由市場上乏人問津，他最終選擇登陸CBA加盟北京首鋼，暫別NBA舞台。火箭總管莫雷29日在個人微博送上祝福，「祝福林書豪在北京首鋼的旅程一帆風順，我知道姚明主席一定會好好照顧他。」

▲火箭總管莫雷發文祝福林書豪 。（圖／翻攝自微博／DarylMorey）

莫雷還提到，「我到現在都還後悔當初為了替波許(Chris Bosh)空出薪資空間，做出交易他的決定，最後我們也沒得到波許！」他最後分享了林書豪過去披火箭戰袍送出巧妙地板球，助哈登完成雙手爆扣的影片，大讚當初的「哈林連線」非常美妙。

除了後悔2014年把林書豪交易到洛城，最後落入沒追到「甜瓜」，波許也沒加入的窘境；莫雷也曾在財經記者兼作家路易斯(Michael Lewis)的書中，自曝當年林書豪在他們的選秀測試模型中非常突出，「我們的模型顯示，我們應該以第15順位選他。」最後他卻因為「豪小子」是亞裔球員而卻步。

在2010年選秀會過後，火箭曾針對球員前兩步的爆發速度做測試，發現林書豪的「第一步」在所有受測試的球員當中是最出色的一位，他變換方向的速度也勝過多數NBA球員。

「他的運動能力非常不可思議。」莫雷直言， 「但現實就是，每個人，包括我，都覺得他缺乏運動能力，會有這種想法除了與他是亞裔有關之外，我想不到其他理由。」

▲林書豪。(圖／達志影像／美聯社)