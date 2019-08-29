林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

▲林書豪在官方消息出來前，率先跟周杰倫講。（圖／北京首鋼微博）



記者張曜麟／綜合報導

林書豪日前確定加盟CBA，新賽季將代表北京首鋼出戰，而今夏是林書豪生涯等待合約最漫長的一年，現在終於確定新東家後，林書豪也在中國綜藝節目《我要打籃球》中談了合約細節，坦言與北京首鋼談了6週的時間，代表他先前七月下旬來台參加活動時雙方就已經在商談，林書豪也透露自己在27日官方消息宣布前，先跟周杰倫講了。

今年林書豪雖然隨著暴龍奪下NBA總冠軍，但其實他的上場時間大縮水，數據也因此下滑，導致今夏成為自由球員的林書豪，遲遲沒有球隊與他簽約，林書豪先前在7月27日回台的分享會，也激動落淚坦言好像被NBA放棄了，不過現在正式轉戰北京首鋼，林書豪也上節目談論了簽約細節。

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▲林書豪坦言自己跟北京首鋼談了6週。（圖／翻攝自微博）



林書豪表示，「我就是非常期待，可以在中國打球，我以前就一直答應，保證我以後會來CBA，因為我想在中國球迷面前打球。」隨後林書豪講到了與新東家的磨合問題，「我已經跟這個球隊談了6週，我一直知道我最後可能會加盟這支隊伍，我一直看他們比賽影片，每天都越來越高興，並且很期待新賽季，我一直覺得我的隊友是非常好的球員，教練也非常好，我真的覺得我們可以打很好。」

林書豪親口承認與北京首鋼談了6週，這也代表他先前在7月底來台時就已經與北京首鋼在商談；另外林書豪也說，其實在北京首鋼公佈官方消息之前，自己已經把要加盟的事情提前告訴周杰倫、郭艾倫、李易峰等好友，「他們非常開心，因為他們都住在北京，所以我們會有很多時間可以一起吃飯，他們也要來看我的比賽。」

北京首鋼過去的歷史相當輝煌，曾在馬布瑞的率領下，4年內奪下3冠，儘管近年進入重建，但現在補進了林書豪，就是要再次衝擊總冠軍，只是林書豪依舊低調，「當然一個球員和球隊的目標都是總冠軍，我只是想贏球，除了贏球和在中國球迷面前打球，我沒有什麼其他目標。」

▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自林書豪微博）