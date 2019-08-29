世足資格賽／中華男足30人大名單公布　集訓卡位之爭激烈

▲中華男足。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在9月登場，爭取最終4.5個前進世足賽的名額，第一場主場賽事於9月5日碰上約旦。中華足協日前公布30人大名單，此次名單除了男足的固定班底，也出現了一些新面孔，卡位之爭相當激烈。

中華男足被分在B組，第1檔次碰澳洲、第2檔次則是碰到約旦，第4檔次遇到科威特，第5檔次則是對上尼泊爾，第一場主場賽事於9月5日碰上約旦，由於尼泊爾受到地震影響，第二場仍是主場迎戰尼泊爾，每一組的小組第1，以及5個成績最佳的小組第2，共12隊將晉級世足資格賽第3輪。

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中華男足過去在對上同組的4隊中，都還未拿下勝利，對上第5檔次的尼泊爾，在6月的友誼賽中繳出平手，但如果要爭取首個積分，就一定要贏下尼泊爾，在力拼和其他隊伍縮小分差。

而中華足協日前公布30人集訓名單，旅外共有5位，陳柏良（中甲浙江綠城）、溫智豪（中甲北京北體大）、殷亞吉（中甲青島黃海）、王睿（香港佳聯元朗）、陳浩瑋（香港東方龍獅），加上被水晶宮青年隊釋出的「甜甜圈弟」沈子貴、目前是自由球員的王建明。

在本土球員部分，固定班底的門將潘文傑、黃秋霖，加上許久未在大名單出現的邱育宏和段昍，後衛上有陳庭揚、陳威全、洪子貴、中場則有吳俊青、陳毅維、林昌倫、陳昭安，前鋒則有目前穩定表現的陳瑞杰、朱恩樂、李茂。

再加上新面孔和新秀也入選，後衛包括北市大同黃楚軒、航源FC徐宏銍，第一次入選的航源FC的林世凱，中場則有即將在企甲第三輪登場的「高校怪物」吳彥澍，前鋒線上還有許久未入正選、剛轉至台灣鋼鐵首場比賽就頭槌進球的游家煌。

總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）已經於27日和本土球員於國訓中心集訓，旅外球員預計9月1日報到。此次名單中除了固定班底之後，許多新秀也要爭取進入最後的24人名單，讓更多有潛力的本土新秀能夠進國家隊，和有經驗的前輩們磨合出默契，才是球隊能夠越來越進步的重要關鍵。

▼中華男足完整30人大名單 。（圖／中華足協提供）