美網／賽史勝場排行榜第5　喬帥追上偶像山普拉斯

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

喬科維奇（Novak Djokovic）6比4、7比6（3）、6比1擊敗世界排名56的阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero）晉級32強，也是生涯在美網71勝，追上前美國名將山普拉斯（Pete Sampras）。

喬科維奇2005年開啟美網征途，至2018年為止，生涯8次叩關美網男單決賽，並且抱回3次冠軍，扣掉2005年與2006年第3輪止步，及沒參賽的2017年，只要參加美網都是4強起跳。

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晉級32強這一勝，喬科維奇生涯在美網戰績來到71勝10敗，與71勝9敗的山普拉斯在賽史勝場排行並列第5名，而山普拉斯正是啟蒙喬科維奇踏上網球之路的偶像。

來自塞爾維亞的喬科維奇，家族沒有打網球的傳統，他出生在滑雪勝地帕奧尼科山附近，他對網球的第一印象，就是山普拉斯在溫網奪冠的時刻，那是1993年，山普拉斯首次贏得大滿貫。

紀錄上追趕自己偶像，喬科維奇並非第1次，今年澳網奪冠後，生涯大滿貫15次奪冠，超越偶像的14冠紀錄，達成少年時立志超越山普拉斯大滿貫紀錄的願望。

如果喬科維奇順利晉級美網16強，賽史勝場排名也將超越山普拉斯獨居第5，如果奪下冠軍，將在排行榜名列第4。

美網賽史最多勝選手是美國傳奇名將康諾斯（Jimmy Connors），戰績98勝17敗，第2名是費德勒（Roger Federer）的86勝13敗，第3名是阿格西的79勝19敗，第4名藍道（Ivan Lendl）73勝13敗，喬科維奇與費德勒是前5名唯二的現役選手。