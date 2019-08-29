中職／味全龍選秀32位新人全簽寫歷取　簽約金4200萬破紀錄

▲味全龍隊開訓合照。（圖／味全龍隊提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍今天（29日）正式簽下選秀第二指名徐若熙、第三指名李凱威以及第六指名郭天信，中華職棒選秀會上32位選手全數簽下，簽約金上看4200萬元，味全龍隊簽約人數、金額雙雙寫下中職歷史紀錄。

味全龍也公布前6指名簽約金，狀元劉基鴻以590萬元寫下中職野手最高簽約金紀錄，第二指名徐若熙簽約金490萬元、第三指名李凱威450萬元、第四指名朱祥麟370萬元、第五指名曾傳昇330萬元、第六指名郭天信300萬元，前六指名簽約金合計2,530萬佔整體簽約金六成。

請繼續往下閱讀...

領隊吳德威表示：「原先考量預算加上簽約截止日期接近，幾乎要放棄，沒想到反而是創辦人鼓勵我，『既然我們(味全龍)回來了！就是希望給這些打棒球的孩子一個機會！』」

葉君璋相當開心球團能簽下徐若熙和李凱威等人，他看好徐若熙未來能成為球隊輪值先發，而李凱威兼具打擊和守備，相信有了他加入後將扮演好內野指揮官的角色，給予球隊更多的幫助。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示：「味全龍回歸除了要讓外界感受我們重返中職的決心，更要讓球迷感受我們的用心。」

總教練葉君璋表示，真的非常感謝魏應充創辦人對球隊的支持，創辦人不僅全力支持球隊所需，自己也親身體驗球員的食衣住行，入住球隊宿舍、陪球員用餐，更特別與球員分享自己企業經營心得及互動，寄望這一群小龍將們個個未來都能成為球隊的基石。

中職選秀會上味全龍隊一共選了28輪、32人，並於831大限前全數簽下。魏應充笑著對葉總說：「人都找齊了，接下來就看你的！」