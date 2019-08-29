Kobe變態訓練方式曝光　曾要求美國海軍對自己處以「水刑」

▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

布萊恩(Kobe Bryant)不僅將20年生涯都奉獻給洛城，為湖人帶來5座總冠軍榮耀，他「極度嚴苛」的自我要求，以及打死不退的驚人毅力，更成了典範。過去長期擔任湖人首席訓練師的維蒂(Gary Vitti)近日在播客節目上披露，「老大」曾主動要求美國海豹突擊隊隊員對自己處以「水刑」，最後也通過「酷刑」考驗。

即將出版新書的前任湖人首席訓練師維蒂，近日在播客節目上談到長期合作對象布萊恩，直言Kobe的天賦並不算高，但懂得用「聰明」的方式努力，例如當別的球員中場休息在滑手機看訊息，「黑曼巴」則是拿出筆電看上半場比賽，思考下半場該怎麼打。

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▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

維蒂還分享了一個驚人故事，布萊恩曾和一群美國海豹突擊隊隊員一起訓練，他主動要求接受「水刑」，想知道這種酷刑的感受，最後也通過了考驗。水刑是一種使人以為自己快溺斃的審訊方式， 由於太過殘忍已被日內瓦公約禁止，美國軍方也在2009年禁用水刑。

布萊恩竟主動要求「體驗」水刑，更驗證了維蒂所說的，「他的字典裡沒有『做不到』或是『不去做』，他非常相信自己的能力。Kobe讓我知道天賦是生命中最過譽的東西，最重要的是你如何運用你的天賦。」

▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）