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美網／大陸8女將進會內賽單打　4人晉級第二輪

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▲▼ 中國網球選手王薔 。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國美女選手王薔 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導
美網女子單打進入第4天的賽事，目前第一輪已經全數結束，而這次中國一共有8名女將參賽，其中有4人挺進了第二輪，其中王雅繁在首輪就對上前球后瓦茲尼雅琪(Caroline Wozniacki)，原先搶下一盤後，卻直落2遭到逆轉，進到第目前進行第2輪，朱琳也遭到淘汰，中國女單選手剩下3人。

中國這次參加美網女單一共有8人，分別為在上半區的王雅繁、王曦雨；下半區的鄭賽賽、朱琳、王欣瑜、張帥、王薔、彭帥。其中王雅繁在首輪就對上了丹麥前球后瓦茲尼雅琪，原先王雅繁在首盤第一局就取得破發，隨後又保發很快取得3比0，後2局王雅繁又連保帶破，取得5比0領先，最終首盤王雅繁就順利以6比1拿下。

不過進入第2盤後，瓦茲尼雅琪開始反撲，馬上取得3比0領先，但王雅繁也沒有放棄，在第7局成功破發，連拿3局後將比分扳平，但到了5比5平手後，沃茲尼雅琪仍展現球后實力，先保發後，又連得4分破發，以7比5扳回一盤。到了決勝盤，雙方前6局都完成保發，但沃茲妮雅琪在後2局迅速保發又破發，以5比3領先，到了決勝局也沒浪費機會，最終以6比3拿下勝利挺進次輪。

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▲張帥。（圖／CFP）

張帥。（圖／CFP）

除了王雅繁遭到淘汰之外，中國還有另外3人在首輪就被淘汰，分別是鄭賽賽、王曦雨、王欣瑜，其中王欣瑜與朱琳上演內戰，最終朱琳是以6比3、6比4晉級；另外晉級的3人則是王薔、彭帥、張帥，但朱琳在29日進行第二輪面對美國好手基絲(Madison Keys)已經以4比6、1比6遭到淘汰，中國女單選手僅剩下王薔、彭帥、張帥3人繼續征戰

雖然目前僅剩3人在征戰美網女單，但在128名參賽者中，中國就佔了8名，是相當高的席次，這也代表著中國女網的集體實力具有水準，台灣僅有謝淑薇一人征戰美網單打。

▲美網,王雅繁。（圖／CFP）

▲王雅繁首輪面對前球后遭到淘汰 。（圖／CFP）

關鍵字： 美網中國女網
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