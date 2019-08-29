鄭兆村今晚征蘇黎世鑽石聯賽年終決賽　奧運爭金前哨戰

▲鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

「標槍男神」鄭兆村18日出戰2019年國際田聯鑽石聯賽伯明罕站，在最後第六擲擲出87公尺75，勇奪台灣有史以來在鑽石聯賽的首面金牌，並獲得參加29日蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽，將要跟世界前8的標槍好手一決勝負。

鄭兆村在田徑鑽石聯賽中國上海站，第2擲86公尺93達標東京奧運參賽的85公尺，也成為獲得東京奧運門票的第1位台灣田徑選手，6月中奧斯陸站則是擲出84公尺30，順利摘下銅牌，連兩站都站上頒獎，並在伯明罕站最後一擲大爆發擲出87公尺75，是我國田徑史上第一位在鑽石聯賽取得分站金牌的選手。

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鄭兆村目前在鑽石聯賽積分與德國坦克霍夫曼（HOFMANN, Andreas）同分位居第一，確定可參加29日的蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽，同場拼戰的還有另外世界前8名選手，其中就有4人來自德國，包括在台北世大運和鄭兆村互相激發彼此極限的霍夫曼、2016年里約奧運金牌托馬斯（RÖHLER, Thomas）、2017年世錦賽金牌的維特爾（VETTER, Johannes）。

鄭兆村預計在29日晚間20點55分（台灣時間）出賽。鑽石聯賽總共有32個項目，每一個項目會舉辦七次。每一場的第一名得到8分、第二名7分、依此類推到第八名得1分，前6場積分最高的前八名可以參加蘇黎世以及布魯塞爾的年終總決賽（32項目區分為兩場決賽)。

在年終總決賽的兩場鑽石聯賽當中，跳遠以及投擲項目都可以有六次的機會。男子標槍是在29日的蘇黎世鑽石聯賽舉行。在這兩場獲勝者就是年終總冠軍，可以獲得50000美元奬金。每一個項目的前八名都有奬金。