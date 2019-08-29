運動雲

>

鄭兆村今晚征蘇黎世鑽石聯賽年終決賽　奧運爭金前哨戰

ETtoday運動雲

▲▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

「標槍男神」鄭兆村18日出戰2019年國際田聯鑽石聯賽伯明罕站，在最後第六擲擲出87公尺75，勇奪台灣有史以來在鑽石聯賽的首面金牌，並獲得參加29日蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽，將要跟世界前8的標槍好手一決勝負。

鄭兆村在田徑鑽石聯賽中國上海站，第2擲86公尺93達標東京奧運參賽的85公尺，也成為獲得東京奧運門票的第1位台灣田徑選手，6月中奧斯陸站則是擲出84公尺30，順利摘下銅牌，連兩站都站上頒獎，並在伯明罕站最後一擲大爆發擲出87公尺75，是我國田徑史上第一位在鑽石聯賽取得分站金牌的選手。

請繼續往下閱讀...

鄭兆村目前在鑽石聯賽積分與德國坦克霍夫曼（HOFMANN, Andreas）同分位居第一，確定可參加29日的蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽，同場拼戰的還有另外世界前8名選手，其中就有4人來自德國，包括在台北世大運和鄭兆村互相激發彼此極限的霍夫曼、2016年里約奧運金牌托馬斯（RÖHLER, Thomas）、2017年世錦賽金牌的維特爾（VETTER, Johannes）。

鄭兆村預計在29日晚間20點55分（台灣時間）出賽。鑽石聯賽總共有32個項目，每一個項目會舉辦七次。每一場的第一名得到8分、第二名7分、依此類推到第八名得1分，前6場積分最高的前八名可以參加蘇黎世以及布魯塞爾的年終總決賽（32項目區分為兩場決賽)。

在年終總決賽的兩場鑽石聯賽當中，跳遠以及投擲項目都可以有六次的機會。男子標槍是在29日的蘇黎世鑽石聯賽舉行。在這兩場獲勝者就是年終總冠軍，可以獲得50000美元奬金。每一個項目的前八名都有奬金。

關鍵字： 鄭兆村鑽石聯賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

張育成再度先發！對戰老虎扛9棒、三壘

42歲卡特仍有12隊追求　回憶和「幼年柯瑞」鬥牛：他總問準備好沒

中職／戰術多變犧短變暴傳　林智勝：自己要做的

中職／場務變裁判一軍處女秀　范元淦圓夢：跨出一大步

熱門新聞

中職／冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

12強／60人大名單29日上午選出　尊重球員不會公佈

中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

中職／伍鐸明天搭機離台　富邦考慮邀請春訓

讀者回應

﻿

最新新聞

1被Kobe說太懶　俠客：以為你說霍華德

2鄭兆村今晚出征蘇黎世鑽石聯賽年終決賽

3「單打喬」為4隊試訓有意返NBA

4林鋅杰4.2局無自責分　2度暴投

5美網大威止步第2輪　寫一最差紀錄

熱門新聞

1冠猛沒通過期末考　洪總感謝付出

2林書豪盼在CBA「回到以前打法」

38月狂象　洪總：下半季就他們了

412強60人名單29日選出　尊重球員不公佈

5恰恰高雄最終戰　韓國瑜將頒榮譽市民

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366