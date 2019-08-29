Kobe說歐尼爾太懶後澄清「兩人只有愛」　俠客：以為你說霍華德

▲布萊恩強調他跟歐尼爾之間只有愛。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前紫金一哥布萊恩(Kobe Bryant)日前直言，若不是昔日搭檔歐尼爾(Shaquille O'Neal)太懶惰，他手上可能就有12枚冠軍戒；似乎是怕老隊友誤會，Kobe隨後在個人推特發文強調，兩人之間只有愛，「俠客」也很快回應他，「沒事的，當我看到那段訪問，我以為你在說霍華德(Dwight Howard)。」還故意把「魔獸」的名字拼成Dwite。

湖人兩大傳奇布萊恩與歐尼爾曾聯手率隊締造3連霸，但兩人鬧翻導致「OK連線」在2004年拆夥。「老大」這個月受訪時直言，「俠客」若有和自己一樣的職業精神，絕對會成為史上最佳球員，可惜他太懶惰，「我希望他能夠出現在健身房，這樣我就能拿到他X的12枚冠軍戒。」

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這段發言引起了熱議，在媒體大肆報導後，歐尼爾也親自在IG上回覆，「如果你能多傳球，特別是總決賽對活塞的時候（指2003-04賽季總冠軍賽），或許你就能贏得12座總冠軍。」隨後又補充道，「如果你不努力工作，就不會有人替你立雕像（湖人史上第5座雕像是歐尼爾爆扣）。」試圖為自己辯解。

▲布萊恩曾和霍華德在場上爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

雖然布萊恩強調他私下早跟歐尼爾講過這些，但他似乎還是怕對方誤會，在個人推特上澄清，「我對歐尼爾沒有什麼不滿，我知道多數媒體都想看到這個，但這不會發生。我們之間現在只有愛，我們已經太老，吵不動了。」

歐尼爾隨後也回覆布萊恩，「兄弟，沒事的，當我看到那段訪問，我以為你在說霍華德(故意拼成Dwite)」，他的名字是這樣拼嗎？哈哈！」Kobe則回了一個「扶額」和骷顱頭的表情符號，兩人聯手調侃了剛與湖人簽下1年非保障合約的「魔獸」。

值得一提的是，歐尼爾日前被記者問到，對霍華德回鍋湖人有何看法，「俠客」也完全不給面子表示，「誰？我不認識他。」

▲布萊恩強調他跟歐尼爾之間只有愛。（圖／達志影像／美聯社）