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「單打喬」4強隊測試　想從BIG3返NBA爭總冠軍

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▲▼強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森接下來將會和4隊進行試訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA著名的單打王強森(Joe Johnson)自2017賽季結束後，就沒有繼續於聯盟征戰，而是加盟了BIG3聯盟。憑藉出色的表現，強森也奪下BIG3的MVP，根據《ESPN》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)透露，目前強森將為七六人試訓，之後還計畫為快艇、公鹿、金塊做測試，有意重返NBA並爭奪總冠軍。

今年38歲的強森，自2001年被塞爾提克選進後，先後效力過太陽、老鷹、籃網、熱火、爵士、火箭，職業生涯場均可以貢獻16分、4籃板、3.9助攻，也入選過7屆全明星賽，不過他2017賽季為火箭打完比賽後，就沒有繼續在NBA征戰，而是加盟BIG3聯盟。

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到了BIG3強森在不斷上演個人秀，在先取得50分獲勝的賽制中，他場均可以繳出22.5分、9.5籃板以及全聯盟最多的4.5次助攻，憑藉這樣的表現，他也榮獲了上季BIG3的MVP。

目前根據史皮爾斯透露，強森並沒有要輕言退休，現在人在費城的他，明天將會與七六人進行試訓，接下來還會前往快艇、公鹿、金塊這3支隊伍做測試。而這4支隊伍，都是新賽季有望爭奪總冠軍的球隊，可見強森也是希望藉由加入這些隊伍，一圓冠軍夢，身為技術流的球員，強森也可以帶給這些隊伍適時的幫助，同時還能將自身的季後賽經驗帶給年輕球員，不過最終他能否重返NBA，還得要看他在測試的過程中表現線以及狀態。

▲▼強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA強森七六人金塊公鹿快艇
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