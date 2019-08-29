林穎欣射擊第3張東奧門票　目前已獲12席參賽資格

▲鄭兆村拿下田徑第一張奧運門票。（圖／翻攝自IAAF @iaaforg twitter）

記者謝孟儒／綜合報導

2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，目前中華隊共有4個項目、取得12席的東京奧運參賽資格，包括剛剛在巴西射擊世界盃空氣槍錦標賽拿下銅牌的林穎欣、以及29日稍晚將出賽蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽的標槍男神鄭兆村。

為了力拼東京奧運參賽資格，今年各大項目都在進行資格賽與積分賽，射擊好手田家榛在2018年9月的昌源世錦賽，於女子25公尺運動手槍拿到第4名，成為台灣首位拿到2020年東京奧運門票的選手，也是睽違8年再度前進奧運。

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「證件妹」吳佳穎則是在今年初ISSF（國際射擊總會）世界盃新德里站，於女子10公尺空氣手槍奪下銀牌，確定繼田家榛後，拿下東京奧運的參賽資格，也是生涯第二度前進奧運，上一屆無緣決賽，這一屆它心態調整好，盼能力創佳績。

▼田家榛（左）、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

「標槍男神」鄭兆村在世界田徑鑽石聯賽中國上海站，第2擲86公尺93達標東京奧運參賽的85公尺，也成為獲得東京奧運門票的第1位台灣田徑選手，並在2019年台灣國際田徑公開賽輕鬆以86公尺10拿下金牌，二度達標奧運，將出賽蘇黎世鑽石聯賽年終總決賽，作為奧運前哨戰。

▼反曲弓女團世錦賽摘金，圖中為確定獲得東奧參賽權的雷千瑩 。（圖／翻攝自World Archery）

中華射箭反曲弓男女團，在2019年射箭世界錦標賽團體賽中，男團派出亞運班底的運魏均珩、湯智鈞及鄧宇成，女團則派出譚雅婷、雷千瑩、彭家楙，雙雙晉級前8，並取得東京奧運三席滿額（男、女各三人）門票，目前確定取得參賽權的為雷千瑩，其餘選手則要透過選拔確認。

▼王星皓在香港公開賽200混奪金，達到奧運A標。（圖／中華泳協提供）

游泳項目中，王星皓在11日香港公開賽200公尺混合式項目，以1分59秒44奪金，成績達奧運A標（1分59秒67），游進東京奧運，成為台灣游泳歷史上第一位達成奧運A標的選手，同時也改寫自己在今年拿坡里世大運締造的全國紀錄。

在王星皓之後，王冠閎在世青錦標賽200公尺蝶式決賽，以1分56秒48拿下第4名，不但打破高掛長達10年的全國紀錄，同時達到1分56秒48的奧運A標，與王星皓成為近20年台灣首批達奧運A標游泳選手。

▼王冠閎也達到奧運A標。（圖／記者潘泓鈺攝）

而29日射擊項目田家榛、吳佳穎之後，再度傳出好消息，林穎欣在在巴西射擊世界盃空氣槍錦標賽資格賽中，先以628.9分晉級決賽，接著決賽獲得229.9分名列第3獲得銅牌，並順利取得東京奧運參賽資格。

▼林穎欣也獲東奧參賽資格 。（圖／大專體總）

