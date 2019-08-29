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世界盃射擊賽里約站　林穎欣銅牌獲奧運門票

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▲▼ 世大運射擊銅牌得主林穎欣 。（圖／大專體總）

▲林穎欣。（圖／大專體總）

記者洪偵源／綜合報導


ISSF（International Shooting Sport Federation，國際射擊總會）世界盃里約站，中華隊林穎欣在女子10公尺空氣步槍項目獲得銅牌，確定獲得2020年東京奧運參賽資格。

世界盃射擊賽在空氣手槍與步槍項目，一年共4站賽事，里約為今年度第4站，年終賽於中國的莆田舉行，世界盃系列賽同時作為東京奧運資格賽。

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根據2020年東京奧運參賽辦法，以射擊世錦賽與世界盃系列賽作為奧運資格賽，以及各洲際錦標賽中誕生奧運門票，最後才以世界排名分配剩下的參賽名額。

在世界盃系列賽方面，各站前2名獲得奧運資格，若前2名選手已在其他賽事取得，則往後順延。

林穎欣資格賽以628.9分晉級決賽，接著決賽獲得229.9分名列第3獲得銅牌，印度瓦菈里凡（Elavenil Valarivan）251.7分獲得金牌，英國女將麥金托許（Seonaid McIntosh）250.6分拿下銀牌。

印度選手契德拉（Apurvi Chandela）已經在世界盃新德里站與慕尼黑站獲得金牌，加上瓦茨里凡就取得滿額門票，麥金托許已在去年世錦賽獲得50公尺空氣步槍金牌，因此里林穎欣遞補取得資格，成為台灣繼吳佳穎、田家榛後第3位取得奧運門票的射擊選手。

▲▼ 世大運射擊銅牌得主林穎欣 。（圖／大專體總）

關鍵字： 林穎欣射擊東京奧運奧運參賽
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