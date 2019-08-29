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中職／彭政閔高雄最後出賽　韓國瑜將頒榮譽市民

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▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式向球場鞠躬。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式向球場鞠躬。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟彭政閔29日是球員生涯在高雄家鄉最後出賽，他在28日比賽並未出賽，29日會不會先發出賽呢？但賽前高雄市長韓國瑜將親頒榮譽市民證書。

彭政閔今年球季結束後，球員生涯引退，在7月17日已在中信兄弟高雄澄清湖球場當主場時，親自跟高雄球迷告別。

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8月29日是中華職棒今年球季高雄最後一戰，中信兄弟客場出戰統一獅，將是彭政閔球員生涯最後一次在高雄出賽。

彭政閔在8月23日先發出賽之後，已連3場沒有先發，24日未出賽、25日替補上場有2打席、28日在高雄澄清湖球場本季倒數第2戰並未出賽，因此29日會不會出賽並未確定。

由於高雄是彭政閔的家鄉，高雄市長韓國瑜將在29日賽前到球場，親自頒發榮譽市民證書給彭政閔，中華職棒聯盟會長吳志揚也會出席。

彭政閔在8月14日花蓮球場生涯最後一戰，賽前前花蓮縣縣長傅崐贈送彭政閔引退禮，由花蓮石雕藝術家李永鐸創作，花蓮大理石黑石打造的藝術品，上面寫著「職棒巨星」。

目前彭政閔生涯在在高雄生涯成績193場出賽，平均打擊率0.320、211支安打、17支全壘打、97打點、108次三振、128次四死球、25次盜壘成功。

其中澄清湖球場出賽177場，平均打擊率0.328，有201支安打、14支全壘打、90打點、92次三振、114次四死球及22盜壘成功。

在立德球場出賽16場，0.222打擊率、10支安打、3支全壘打、7打點、16次三振、14次四死球、3次盜壘成功。

關鍵字： 中華職棒
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