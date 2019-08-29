中職／本季高雄最終戰　兄弟萊福力大戰統一羅里奇

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟29日與統一獅在高雄澄清湖球場對戰，是中華職棒今年球季高雄最後一戰，也是中信兄弟彭政閔球員生涯最後一次在高雄出賽，中信兄弟派出洋投萊福力先發，今年對戰統一獅未敗且拿3勝，統一獅由洋投羅里奇先發，羅里奇今年對戰中信兄弟也是未敗。請鎖定《ETtoday新聞雲》觀看直播。

統一獅與中信兄弟28日交手，由中信兄弟以7比0贏球，目前21勝14敗，暫居下半季首位。統一獅則是13勝23敗，暫居下半季最後一名。

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中信兄弟先發投手洋投萊福力今年25場出賽有6勝10敗、防禦率3.56，129局被8轟在內140支安打，107次三振、46次四死球，68失分有51責失。

他今年對戰統一獅8場有3勝0敗、對戰防禦率1.87，今年對戰先發6場都至少投到6局，前一次對戰是7月21日投6局無失分勝投。

統一獅先發投手洋投羅里奇今年14場出賽，4勝5敗、防禦率4.15，71.2局被6轟在內73支安打，62次三振、24次四死球，34失分都是責失。

羅里奇本季對戰中信兄弟3場是1勝0敗、對戰防禦率2.37，他的前一次對戰是8月4日，投6局失3分拿下勝投。

▲統一獅羅里奇。（圖／記者季相儒攝）