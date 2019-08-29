中職／一軍裁判處女秀　范元淦圓夢：跨出一大步

▲中職裁判范元淦。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／高雄報導

中華職棒聯盟前場務范元淦轉任裁判之後，經過3年磨練，終於在28日站上一軍擔任裁判，一軍裁判處女秀，老婆帶著小孩一起到場為他加油，范元淦圓夢說：「向前跨出一大步。」

范元淦是中職賽務部場務勤務人員出身，之後到聯盟擔任場務組擔任正職場務人員，2017年1月辭職，轉而去考中職裁判，在2017年2月考取。

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他在2018年9月5日是二軍主審處女秀，經過3年多的二軍磨練之後，范元淦28日終於站上一軍舞台，擔任三壘審的工作，一軍生涯第1次執法。

首次一軍執法處女秀，范元淦的老婆、小孩還有朋友都到場為他加油打氣，范元淦說：「1個星期前接獲通知要上一軍執行，並沒有很緊張。」反而是他老婆比他還要緊張。

范元淦賽前就去熱身，當比賽正式開始，向球場敬禮，再跑到三壘區時，有了一種圓夢的感覺，比賽開打後，投入比賽中，他說：「就跟在二軍當裁判一樣，做著相同的事情。」

從拉帆布、整理場地的場務，到擔任職棒裁判在二軍執法，28日上到一軍，雖然只有一場比賽，但范元淦說：「向前跨了一大步。」

接下來回到二軍繼續磨練，之後會不會再上一軍，交由裁判組去安排，有了第一次之後，第2次應該也會再來。

▲中職裁判范元淦。（圖／統一獅提供）

